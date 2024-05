TEATRO

Los bienes visibles

Dos hermanos cuidan de su anciano padre que “se aleja a mil kilómetros por hora” en un espacio de delirio, poblado de sonidos extraños y de voces que empujan, invisibles, este relato sobre envejecer. Esta pieza con dramaturgia y dirección de Juan Pablo Gómez es una ficción sonora hecha de ruido y silencio, de música y susurros. Con colaboración artística y coreográfica de Andrés Molina y Mariana La Torre, y colaboración autoral de Diego Materyn. La asistencia de dirección es de Manon Minetti, el vestuario es de Roberta Pesci, la iluminación de Santiago Badillo y la composición musical y espacio sonoro de Guadalupe Otheguy. Con Anabella Bacigalupo, Patricio Aramburu, Carolina Saade, Mariano Sayavedra, Agustina Reinaudo, Guadalupe Otheguy y Enrique Amido. Hasta el viernes 17.

Viernes a las 21.30, en Fundación Cazadores, Villaroel 1438. Entrada: $8000 (incluye una consumisión).

La vida animal

Un hombre es perseguido por lobos salvajes. Un grupo de duendes canta alrededor del fuego. Un Vikingo espera el tren, pajarracos bailan en un antro rockero. ¿Es la capacidad de amar lo que nos diferencia del resto de los animales? ¿O es la de sufrir? ¿Se puede escapar de la propia naturaleza? Esta pieza con dramaturgia y dirección de Julián Rodriguez Rona se presenta como una fábula sin moraleja, una representación quebrada acerca de la amistad, el amor y la muerte. La escenografía y el vestuario son de Cecilia Zuvialde, la iluminación es de Matías Sendón, el movimiento es de Constanza Feldman, la colaboración coreográfica de Luciana Acuña y el diseño sonoro de Pablo Viotti. Con Paula Baldini, Andrés Ciavaglia, Agustín Gagliardi y Julián Rodríguez Rona.

Sábado a las 22, en El Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034.

Entrada: $7000.

MÚSICA

Distintas frecuencias

Casi un año después de “Lobo (con piel de cordero)”, Fantasmagoria tiene nuevo simple que, según su presentación oficial, “a diferencia de otras canciones del grupo, lleva un ritmo directo y monótono, por momentos hipnótico, influenciado en parte por el krautrock germano de fines de los ‘60”. Pese a que desde la propia banda se destaca la diferencia con su repertorio habitual, tanto este nuevo tema como el anterior –presentado en marzo del 2023 con un video realizado por Ari Bocco y Gori– no desentonarían en el legendario álbum debut homónimo del grupo, que se remonta al año 2001. A pesar de la novedad, lamentablemente, aún no hay noticias de un nuevo disco del grupo, cuya formacion –además de Gori, su líder, el Dorian Gray del indie porteño– incluye a Agustín “El Buho” Rocino en batería, Mariano Acosta en teclados y voces (quien editó varios discos bajo el seudónimo de Acostadetodo) y Charlie Scelso en bajo.

Becoming Human

Acaba de aparecer en las redes este undécimo disco de Roxana Amed, cantante y compositora argentina radicada en Estados Unidos hace poco más de una década. Se trata de su álbum más íntimo hasta la fecha, donde teje a la perfección una historia en once temas originales cantados en inglés, español y simplemente instrumentales. “Si tuviera que definir el significado detrás de Becoming Human, es el proceso de convertirme en artista, en alguien que intenta percibir este proceso de vivir y morir con la máxima sensibilidad, dejando atrás un testimonio de haberlo hecho”, confiesa Amed. Grabado en octubre de 2023 en los estudios Criteria/ The Hit Factory, la acompañan el pianista Martin Bejerano, el saxofonista y Mark Small, el bajista Edward Perez, el baterista Ludwig Afonso y el trombonista invitado Kendall Moore.

ONLINE

Bebé reno

El nuevo “fenómeno” de Netflix, esos éxitos del streaming que se dan de forma natural, sin saturación publicitaria previa, es un relato semi autobiográfico basado en hechos reales ocurridos a su creador, el comediante escocés Richard Gadd. Lo que comienza como un relato de humor negro centrado en la particular relación entre Donny, un standapero sin éxito, y Martha, una fan intensa, deviene primero en una reflexión sobre los stalkers y sus víctimas. Pero el guion va mucho más allá, y cuando los recuerdos de otros tiempos regresan al presente la trama toma visos cada vez más inquietantes, como si se tratara de una serie de terror psicológico. En una irónica vuelta de tuerca, muchos espectadores y medios comenzaron a investigar quién sería la acosadora de la vida real, provocando que el propio autor de la serie saliera a pedir que no se transformen ellos mismos en acosadores: “Por favor, no especulen sobre quiénes podrían ser las personas de la vida real. Ese no es el objetivo de la serie”.

El velo

Elisabeth Moss se pone la máscara de Imogen Salter, una agente del MI6 con varios años de experiencia, en la nueva serie de espionaje y acción disponible en Star+. El guion fue escrito por el creador de Peaky Blinders, Steven Knight, y la trama –fiel a la internacionalización del género– la lleva a recorrer ciudades como París, Estambul y Londres tras los pasos de una misteriosa mujer que podría ser la clave para resolver un caso. La cuestión pasa por una amenaza terrorista en algún país europeo o bien en los Estados Unidos, y por esa razón hay un enlace de la CIA en contacto con la protagonista, rol interpretado por Josh Charles, recordado por su papel seminal en La sociedad de los poetas muertos.

CINE

Vinci: Cuerpo a cuerpo

Recientemente estrenada en el Bafici, llega a Cine Arte Cacodelphia (R. Saenz Peña 1150) el nuevo largometraje de la realizadora argentina Franca González, responsable de títulos como Tótem y Miró: Las huellas del olvido. El protagonista absoluto es Leonardo Dante Vinci, más conocido como Leo Vinci, célebre escultor aún activo a los 93 años que, durante los años 60, integró el grupo de artistas autodenominado Grupo del Sur. La cámara de González lo sigue muy de cerca en sus actividades cotidianas en un enorme taller-estudio, dándole los toques finales a algunas de sus nuevas obras, pero también hay espacio para recorrer el pasado creativo. De visita en algunos museos y también en la Casa Rosada, donde puede verse una de sus esculturas, Vinci (su nombre y apellido, reales, son motivo de una reflexión jocosa) describe con palabras sencillas el sentido de su arte, acompañado por familiares, amigos y su eterna compañera, la también escultora Marina Dogliotti. Puede verse los domingos a las 19.

Lisboa, cine y literatura

Este año, Lisboa es la ciudad invitada en la Feria del Libro, y la Sala Leopoldo Lugones (Av. Corrientes 1530) acompaña la iniciativa con un programa de cine portugués que pone de relieve los cruces entre el medio audiovisual y la literatura. Las últimas proyecciones del ciclo tendrán lugar hoy, domingo, con la exhibición a las 15 horas de Um Filme em Forma de Assim, de João Botelho, un musical onírico que amalgama textos y escenas de la vida del poeta cofundador del Movimiento Surrealista en Portugal, Alexandre O’Neill. A las 18 será el turno de The Nothingness Club: No soy nada, film de ficción en el cual el realizador Edgar Pêra amalgama en pantalla todos los heterónimos de Fernando Pessoa.

TV

La dimensión desconocida

Se estrenan en la señal A&E los 20 episodios (son dos temporadas completas) de la tercera reversión del clásico de la ciencia ficción televisiva, la inmortal creación de Rod Serling, en esta ocasión desarrollada por Jordan Peele (foto). De duración variable y formato de unitarios, como en los buenos viejos tiempos, cada capítulo incluye sus dosis de fantasía, suspenso y también algo de terror, referenciando el film noir, como en el caso de “Meet in the Middle”, o jugando con la posibilidad de habitar temporalmente un cuerpo diferente (“The Who of You”). Otro de los cuentos destacados es “You Might Also Like”, dirigido por Oz Perkins, el director de Soy la cosa bella que vive en esta casa, en el cual Gretchen Mol espera la llegada de un misterioso objeto en un futuro distópico. Pasan por la pantalla rostros como los de Seth Rogen, Adam Scott y Greg Kinnear. La música de Marius Constant en la secuencia de apertura continúa siendo la marca registrada de The Twilight Zone.

Lunes a las 22, por A&E.

Náufragos

El reality más longevo de la señal Discovery tiene un nuevo desprendimiento, en esta ocasión con temática a la Robinson Crusoe. Como es de suponer, el punto de partida es el abandono en una isla desierta de un grupo de hombres y mujeres, nueve en total, los nuevos habitantes de una isla tropical remota. Sin mapas ni GPS, sin herramientas o elementos de confort, y a kilómetros de otros seres humanos, los robinsones deben agruparse en equipos de tres, en diferentes lugares de la isla, para iniciar sus derroteros de supervivencia durante tres semanas. Los protagonistas se ven obligados a usar sus habilidades y construir todo lo que necesitan para sobrevivir.

Jueves a las 22, por Discovery Channel.