La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa esta semana con el calendario de pagos de mayo 2024, cuya fecha se establece según el último número del DNI de los beneficiarios de las diferentes prestaciones.

Entre el lunes 6 y el viernes 10 de mayo, corresponde el pago a: Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos, Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal y Maternidad, Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento), Pensiones No Contributivas y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.

Calendario de pagos ANSES, del 6 al 10 de mayo 2024

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos



DNI terminados en 0: 9 de mayo

DNI terminados en 1: 10 de mayo

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 9 de mayo

DNI terminados en 1: 10 de mayo

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de mayo

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 10 de mayo

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Todas las terminaciones de documento: 7 de mayo al 10 de junio

Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0 y 1: 9 de mayo

Documentos terminados en 2 y 3: 10 de mayo

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 9 de mayo al 10 de junio

