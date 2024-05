El tenista argentino de 31 años Diego "Peque" Schwartzman anunció hoy que se retirará del tenis en el Argentina Open 2025 para "tener el más hermoso cierre que se pueda imaginar".

"Me ha dado todo lo que tengo y mucho más que llevaré conmigo para siempre", escribió en un emotivo posteo en sus redes sociales, en el que adjuntó fotos con otras figuras del tenis mundial como Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovick, entre otros.

"Lo feliz que fui jugando al tenis me impulsa a mantener la sonrisa dentro y fuera de la cancha como siempre lo hice. Hoy esa sonrisa por momentos me cuesta encontrarla. En mi interior un animal competitivo me impide disfrutar, jugar y viajar como solía hacerlo", reveló el tenista.

Y añadió: "Quiero que mis últimos momentos sean una decisión propia. Que este 2024 sea de esa manera, ojalá teniendo la oportunidad de competir en los torneos que más disfruto. Y en 2025, en Argentina, poder tener mi momento final, el más hermoso cierre que pueda imaginar".

Además, le agradeció a todo su equipo y a los hinchas argentinos: "Fue un viaje maravilloso y ustedes fueron una parte vital de él. Por eso quería comunicarlo acá y agradecerles porque 'El Peque' tuvo una vida de gigante".

"Nos vemos pronto tenis, a seguir transpirando hasta la última gota y trabajando como profesional hasta el último punto que me toque jugar en una cancha", concluyó.

Schwartzman fue uno de los mejores argentinos de la última década, consiguiendo logros muy destacados como ingresar al top 10 en 2020, año en el que clasificó al ATP Finals y llegó a ser octavo del mundo, y haber conquistado cuatro títulos (Estambul 2016, Río 2018, Los Cabos 2019 y Buenos Aires 2021). Además, llegó a semifinales de Roland Garros 2020 y a la final del Masters 1000 de Roma esa misma temporada.



Seguí leyendo