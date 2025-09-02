La actriz francesa Charlotte Arnould denunció a su colega Gérard Depardieu por violación y acoso sexual. El artista, de 76 años, que había sido condenado en mayo de este año a 18 meses de prisión condicional por agredir sexualmente a dos mujeres y colegas, deberá comparecer una vez más ante el Tribunal de lo Criminal de París.

La abogada de Arnould, Carine Durrieu-Diebolt, confirmó este martes que el juez instructor decidió procesar al exponente del séptimo arte en Francia.

En su cuenta de Instagram, Arnould publicó un descargo en el que expresó: "Creo que me cuesta darme cuenta de lo enorme que es esto. Estoy aliviada". Y agregó: "(La Justicia) reconoció las penetraciones digitales. Siete años después, siete años de horror y de infierno…".





Los hechos denunciados habrían ocurrido en agosto de 2018, durante el rodaje de Passion, una obra dirigida por Fanny Ardant. Según había relatado la víctima tiempo atrás a la revista Elle, una noche se dirigió a la casa del actor, a quien en ese entonces consideraba un "amigo de la familia" y con quien tenía una "confianza absoluta", cuando de repente, ese hombre "que podía ser su abuelo" la abusó.

La mujer acudió a la Justicia instantáneamente después de la violación, pero según describe la agencia francesa AFP, la denuncia resultó archivada en un primer momento. No obstante, Arnould logró que la investigación se reabriera a mediados de 2020, y el 16 de diciembre, Depardieu fue imputado. Un año después, al ver que no pasaba "nada" y que el actor seguía con su carrera, la denunciante reveló su identidad en la red social Twitter y, en abril de 2023, contó su versión de los hechos a la revista.

Por su parte, el actor contestó que que "jamás" había abusado de una mujer, mientras que su abogado, Jérémie Assous, rechazó realizar comentarios a la prensa.

Entre los elementos de prueba que presentó la víctima están las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la casa del actor, donde sucedieron los hechos, y los testimonios del círculo íntimo de Arnould, quien tras el delito denunció rápidamente su experiencia y acudió a una guardia ginecológica.

En tanto, Depardieu fue condenado en mayo a 18 meses de prisión condicional por ejercer violencia sexual contra otras dos mujeres en 2021, durante el rodaje de la película Les Volets verts de Jean Becker. Dicha sentencia fue recurrida por su abogado.

El intérprete acumula una veintena de denuncias similares por abusos y agresiones de carácter sexual o violación, aunque algunas fueron desechadas por prescripción de los presuntos hechos.