Situación de los artistas participantes de 111 Salón Nacional de artes visuales del 2023

El Salón Nacional de Artes Visuales es un certamen que distingue las obras más relevantes del arte contemporáneo argentino. Se realiza de manera ininterrumpida desde 1911. En la edición 111 participó la cifra récord de 3240 artistas postulantes, de los cuales fueron seleccionaron 212 de todo el país y 46 de esas obras fueron premiadas. La ceremonia de anuncio de los ganadores ocurrió en el mes de septiembre de 2023 y las obras seleccionadas fueron expuestas en 3 sedes en la ciudad de Buenos Aires. Los 3 primeros premios, otorgados por Presidencia de la Nación, pasaron a integrar parte del acervo del Palais de Glace. Hasta la fecha no han sido pagados los premios correspondientes, ni devueltas las obras a los artistas del interior del país. Al ser un Premio Federal, desde hace varios años para garantizar la participación más equitativa de artistas que viven y producen en sitios lejanos de la Capital, la organización del premio se encarga del transporte desde y hacia las provincias.

Los expedientes para el pago de los premios fueron firmados en octubre de 2023. Los mismos siguieron su curso normal hasta el 7 de diciembre de 2023. Estos expedientes firmados indicaban que LOS PREMIOS serían pagados antes de los 180 días hábiles, cumplidos el 20 de abril de 2024.

Los artistas comenzaron un proceso respetuoso de contacto el 15 de Enero de 2024 y desde entonces han tratado infructuosamente de contactarse con el Sr. Leonardo Cifelli de Secretaria de Cultura y con la Sra. Liliana Barela de Museos y Patrimonio de la Nación. Se reunieron el día 5 de Abril 2024 con la Lic. María Paula Zingoni, (Directora del Palais de Glace, no nombrada aún), todas instituciones dependientes del Ministerio de Capital Humano, dirigido por la Sra. Sandra Pettovello.

Si bien la Sra. Zingoni, próxima directora de la entidad que deberá organizar el Salón del 2024, inició conversaciones con distintos colaboradores para devolver las obras de los artistas participantes, estas no han sido retornadas a sus autores en su totalidad.

Los artistas redactaron el 1º de mayo la siguiente carta:

"Somos les artistas seleccionados y premiados, jurados y curadora del 111° Salón Nacional de Artes Visuales. Les ganadores aún no han recibido el pago de los premios otorgados en septiembre de 2023. Nos encontramos en estado de alerta ya que con el correr de los días, la inflación hace que el dinero asignado a los premios pierda su valor. Teniendo en cuenta la crisis económica que atraviesa el país y que el plazo de pago venció en Abril de 2024, y que hemos estado reclamando desde diciembre del 2023 incluso con varias cartas de consulta a las autoridades responsables del Salón Nacional de Artes Visuales de Secretaria de Cultura, Museos y Patrimonio Nación @palaisdeglacear, todos dependientes del @mincapitalhumano, que no tuvo respuesta de ningún tipo: Solicitamos de forma pública y URGENTE que se haga efectivo el pago de los premios y se realice la devolución de las obras a les artistas que residen en las provincias, fuera de AMBA, traslado y devolución comprometida por el Palais de Glace desde la convocatoria al Premio. Hoy 1 de mayo 2024 como artistas y trabajadores de las Artes Visuales decimos: No a las políticas de precarización en el ámbito de la Cultura.Basta de ningunear a les artistes y a su trabajo. ¡La cultura importa! ¡La cultura es trabajo! Pago de los premios 2023 YA! Devolución de las obras YA! Convocatoria 112° Salón Nacional de Artes Visuales 2024 YA!