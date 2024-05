Paris Saint-Germain y Borussia Dortmund se enfrentan este martes desde las 16 (Fox, ESPN) en el Parque de los Príncipes, en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League, al que llegan con la ventaja de 1-0 lograda en la ida por el equipo alemán.

El entrenador Luis Enrique aseguró que afrontan "con confianza" la vuelta de local contra los teutones y reconoció en tono irónico que "on va gagner (vamos a ganar) es lo único que sé decir en francés. Y además lo creo".

Y sacó su mal genio cuando le preguntaron por la posibilidad de perder: "Hay quien siempre se fija en lo negativo. Si perdemos, aplaudiremos al rival, nos levantaremos jodidos, pero nos levantaremos para seguir trabajando".



Fiel a su estilo, no dio ninguna pista sobre la táctica. "El objetivo no es ganar por dos goles, es ganar. Si pensamos que hay que marcar dos goles nos parecerá que está muy lejos. Hay que marcar uno y entonces la eliminatoria estará igualada. En fútbol se pueden marcar dos goles en tres minutos o te pueden marcar uno y no hay que venirse abajo, como nos sucedió en Barcelona", señaló.



Luis Enrique trató de enmarcar el juego de Kylian Mbappé en el contexto general del equipo, pero reconoció que le gustaría "que los mejores jugadores, cuanto más participen en el juego, mejor. Un futbolista como él tiene que tocar en la zona crítica".

El DT español destacó también la importancia que tendrá la hinchada del Parque de los Príncipes. "Su papel va a ser vital, como ha sido toda la temporada. Tenemos la garantía plena de que la afición estará a tope con nosotros, sobre todo cuando más los necesitamos. El ambiente de Dortmund fue bonito, espero que aquí también lo sea", concluyó.

Por su parte, Edin Terzic, entrenador del Borussia Dortmund, dijo este lunes en rueda de prensa que su equipo llega contra el PSG "con mucha confianza" y enfatizó: "Estamos dispuestos a correr 20 kilómetros adicionales para alcanzar el sueño de jugar la final de la Champions League".

Tras golear 5-1 al Augsburgo por la Bundesliga, el director técnico afirmó: "Tenemos respeto por el adversario y por la tarea. Sabemos la fuerza que pueden desarrollar. Y ya hemos dicho que el rendimiento del partido de ida no será suficiente para la final. Paris Saint-Germain no estaba relajado en Dortmund la semana pasada", subrayó el entrenador teutón, y cerró: "Tenemos que estar bien despiertos los 90 minutos".