El gobierno provincial tensó de manera inédita la relación con los gremios del sector público cuando, sin tener acuerdo paritario aún, anunció ayer su decisión de descontar el día a los trabajadores que adhieran al paro de este miércoles convocado por los sindicatos docentes, estatales y de salud pública. Y no solo eso. A la par, dispuso un registro para que los y las docentes declaren si trabajarán o no ese día, para luego proceder al descuento caso por caso. Además de todo eso, confirmó que extiende el plus por presentismo –lo que da en llamar "premio de asistencia perfecta"– a la docencia de la enseñanza privada.

El gobernador Maximiliano Pullaro decidió doblar la apuesta y desafiar a los gremios, en procura de licuarles la medida de fuerza en la que todos coincidieron para expresar la disconformidad con los aumentos salariales ofrecidos. Así los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; de Economía, Pablo Olivares, y de Educación, José Goity, llamaron a conferencia de prensa ayer y anunciaron: "Vamos a descontar el día no trabajado del miércoles 8 de mayo. No se trata del gobierno, se trata de los ciudadanos que, como este gobierno y como todos, hacen enormes esfuerzos para todos los días levantarse a mantener en pie la invencible provincia de Santa Fe", dijo Bastía.

Tanto Amsafé, como Sadop, como ATE, Siprus y Upcn establecieron una huelga de 24 horas este miércoles, en rechazo a la oferta salarial que hizo del gobierno, de entre 7 y 10 por ciento de aumento para los sueldos de abril y mayo.

El paro será en la víspera de la huelga general convocada por la CGT y las CTA este jueves en todo el país. Ante esto, los ministros concedieron. "Entendemos el alcance de esa medida y el contexto", pero no así con la protesta directa en contra de la política salarial de la Casa Gris. "Es un paro contra el gobierno provincial y la sociedad santafesina. Un gobierno provincial que desde su gobernador para abajo no ha dejado de entregar tiempo para trabajar dedicado a los santafesinos", reprochó Bastía.

La posición oficial es que "a pesar de la caída económica" que le hizo perder 20 puntos de recaudación al gobierno en el primer cuatrimestre, igual otorgó aumentos de sueldo de entre 53,4 y 56,5%. En esa suma incluyen saldos pendientes de la paritaria 2023.

Tras definir el paro multigremial y provincial del miércoles como "injusto y descontextualizado", avanzó Goity con el dispositivo previsto para castigar a empleados que ejerzan su derecho a huelga.

Para el caso de la administración central, revisarán el sistema de control de asistencia, en su mayoría por captación digital que ya funciona. Para el caso de los docentes, declaración jurada.

"Hemos establecido una declaración jurada para que el docente dé fe de que prestó servicio o que no lo hizo porque el establecimiento estaba cerrado, o si no le correspondía prestar servicio ese día, todo esto se va a poder consignar", anunció el titular de Educación. Los docentes deberán acceder a ese formulario para la declaración jurada en el sitio web donde visualizan su legajo, recibos de sueldo, pedidos de licencia, etc.

"Más que un descuento es no pagar un día no trabajado y no lo podemos hacer de manera indiscriminada porque estaríamos cometiendo injusticia", añadió.

La réplica fue inmediata. Todos los sindicatos ratificaron la convocatoria al paro luego de las declaraciones del Ejecutivo.

Martín Lucero, de Sadop Rosario, dijo a este diario: "Esta amenaza hace que la gente se enoja más y más gente adhiera al paro. Es una brutalidad lo que hace el Ministerio. Están enviando por mail para que uno diga si adhiere al paro o no. Incluso si un docente no da clases los miércoles declare igual si se adhiere al paro o no. ¿¡Cómo va a hacer paro un día que no trabaja?! Es una actitud macartista para saber qué piensa cada uno. Es brutal e ilegal. Pone en duda el estado de derecho. Que te obliguen a declarar si harías un paro o no en un día que no trabajás es brutal. Milei no se animó a tanto", fustigó.

En cuanto a la extensión del premio por presentismo al sector privado, Lucero la consideró "una medida unilateral a pedido de las entidades propietarias de las escuelas privadas. Adolece de cuestiones ilegales como que una docente embarazada cobrará menos solo por estar embarazada, una docente con cáncer terminal lo mismo, no tiene premio".

Para el dirigente de Sadop, la situación que ayer describieron los tres ministros de Pullaro "demuestra cuán alejados están de lo que pasa. Describen un Estado que no existe. Lo que hacen es explotar la necesidad de gente que cobra poco amenazándola con que cobrará menos", concluyó.

Rodrigo Alonso, titular de Amsafé, opinó en esa línea. "No solo rechazamos amenazas y extorsiones, sino que vamos a llevar adelante el paro el día 8 y 9. Es un paro que se votó entre más de 29 mil compañeros".

"Estamos preocupados porque el gobierno no logra entender que los conflictos no se resuelven con amenazas. Se resuelven con mejores paritarias", agregó.

Un repaso de consultas por Siprus y ATE reflejó la decisión de ratificar el paro, aunque declinaron de hacer declaraciones. Lo mismo Upcn.