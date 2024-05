El bloque de Unión por la Patria (UxP) pidió la nulidad del traspaso del proyecto de ley ómnibus a la Cámara de Senadores debido a que el texto enviado no condice con lo sancionado la semana pasada en Diputados. Se detectaron “graves irregularidades” y “alteraciones” que obligarían a postergar el tratamiento de ese proyecto.



“Se ha modificado el texto” aprobado el 29 de abril pasado, denunció el titular de la bancada de UxP, Germán Martínez, a través de una severa nota dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que incluye ejemplos concretos donde se encontraron “alteraciones” de lo sancionado.

Lo sancionado fue producto de lo aprobado en comisiones más los cambios sancionados durante el debate. Eso fue configurado en la orden del día que debió comunicarse/enviarse al Senado. Pero lo que se mandó fue un texto distinto.

El nuevo escándalo evidencia otra impericia de la conducción del oficialismo en Diputados, que tiene como antecedente inmediato la caída del primer tratamiento de la ley ómnibus por desconocimiento del reglamento interno de la Cámara.



En su misiva, Martínez le advierte también a Menem que, de proseguir con ese trámite, será denunciado por “incumplimiento manifiesto de sus deberes de funcionario público” y posible violación del reglamento de la Cámara de Diputados y las leyes que rigen su funcionamiento.

El texto de cuatro páginas incluye dos ejemplos concretos donde la redacción del texto enviado al Senado contradice lo votado en Diputados y en los que queda claro, además, una interpretación en beneficio de las posturas de los postulados del gobierno de Javier Milei.



El primer ejemplo refiere al artículo 151 sobre las exportaciones de GNL y el segundo al régimen impositivo de las grandes inversiones.

En el primero, el texto con media sanción refiere a otorgamientos de “autorizaciones de exportación” de Gas Natural Licuado (GNL) mientras que el enviado a la Cámara Alta se habla de “permisos de exportación”.

En el segundo caso de “adulteración” de texto, el escrito sancionado dice que “el Poder Ejecutivo (PE) puede establecer diferentes montos mínimos por ‘sector o subsector productivo o por etapa productiva’”, mientras que la comunicación al Senado sólo se refiere a “sector productivos”.

También hay una variación en el monto: mientras que la orden del día refiere que el Gobierno puede establecer diferentes “montos mínimos iguales o mayores” a 200 millones de dólares, la comunicación sólo dice “mayores”.

Lo que se modificó “no fueron cuestiones semánticas” sino cuestiones de contenido y de interpretación “que cambian el sentido del texto”, alertó Martínez en diálogo con Radio 10.

El diputado evitó opinar sobre una posible intencionalidad de los cambios. “No sé qué es lo que quieren lograr ni me corresponde analizarlo. Que el análisis político no nos corra del eje, que es el texto aprobado es distinto al texto aprobado”.

“Exista o no algún beneficio o una cuestión detrás por más que sea de un tema que quieran emprolijar: no se puede. Lo que aprueban los diputados, no se puede tocar”, sentenció.

En la nota enviada a Martín Menem, el jefe de bancada aclaró que esos dos ejemplos no fueron los únicos que podrían haberse detectado pero, añadió, "bastan para hacer nula la comunicación” enviada al Senado.

Así y todo, debido a que esos hechos “configuran una alteración de lo sancionado” la semana pasada, “es que solicito que se deje sin efecto la comunicación realizada al Honorable Senado en forma inmediata”, exigió el jefe del bloque opositor.

En el mismo tono, le exigió a Martín Menem que “cese en su conducta violatoria de los deberes de funcionario público y ajuste su conducta a lo establecido en las leyes vigentes”.