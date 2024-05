La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó el acto de inauguración del Salón de las Mujeres del Bicentenario en el Instituto Patria, y durante su discurso reconoció y destacó al valor de las mujeres, a lo largo de la historia argentina, al tiempo que criticó las posturas del gobierno ultraderechista de Javier Milei en contra del género.



“Estamos en presencia de una fuerza política que tiene un problema con las mujeres", expresó CFK en el inicio de su alocución. En ese sentido, recordó distintos episodios, declaraciones y exabruptos protagonizados por algunos referentes de La Libertad Avanza (LLA).

"Una diputada muy representativa del sector hace poco tiempo quería presentar un proyecto para que los hombres renuncien a su paternidad", recordó la expresidenta, en referencia (aunque sin mencionarla) a las declaraciones de la diputada Lilia Lemoine, quien en la previa a su llegada al Congreso había comentado que ese sería uno de sus proyectos principales.

"No me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años cuando no lo quiso tener", había dicho Lemoine en aquel momento. Una frase que le valió cientos de críticas y un repudio generalizado.



Durante su discurso, Cristina también se refirió al senador libertario Francisco Paoltroni, para quien “el femicidio no existe”, sino que “es un asesinato”. El mismo que, hace unas semanas, además, "nos dio una versión libre de la bella durmiente", recordó la expresidenta.

Fue durante la reunión de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo de la Cámara Alta cuando el senador formoseño realizó una extraña analogía utilizando el popular cuento de la Bella durmiente y comparó el triunfo de Javier Milei con un abuso.



"Esto me hace acordar a un viejo cuento de hadas de la infancia. El de la bella durmiente. Resulta que viene una bruja a una casa, los deja a todos durmiendo, pero gracias a Dios el 19 de noviembre vino el príncipe les hizo el amor y los despertó a todos", dijo el senador libertario haciendo referencia a la victoria de Milei en el balotaje.



La barbaridad del comentario fue tal, que su propio compañero de espacio, Oscar Zago, al oírlo, se agarró la cabeza como “no pudiendo creer lo que estaba escuchando”. Además, Paoltroni fue criticado por los referentes de la oposición, entre ellos la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien pidió la palabra para repudiar lo que había escuchado.

"¿Está hablando de una violación? ¿Cómo había sido el cuento?; ¿Cómo que estaban todos dormidos?; ¿En serio, senador? ¿Puede repetir el cuento que acaba de decir? Es un espanto lo que acabamos de escuchar, señor presidente. Hacer una fabula de una violación en el Senado de la Nación no me parece. Yo digo circo y se escandalizan, pero el señor habló de una violación y nadie dice nada", expresó la senadora visiblemente indignada.

"Es una pena que haya ese concepto supremasista, masculinista, de características medievales. Sobre todo por parte de gente que se quiere arrogar la modernidad y son más viejos que la ventosa", sostuvo CFK en referencia a la política machista de la gestión de Milei.

Y cerró: "Queríamos incorporar esto en el Instituto Patria, y también con el optimismo de que algún día estas mujeres volverán a la Casa Rosada".