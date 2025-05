Boca ya comenzó un nuevo ciclo tras la salida de Fernando Gago como entrenador y el corto interinato de Mariano Herrón: este viernes ya dirigió su primera práctica Miguel Ángel Russo, el viejo conocido de la casa que inició su tercera etapa al mando del primer equipo xeneize.

Carlos Tevez, uno de los ídolos de la historia reciente azul y oro, no quedó ajeno al presente de Boca, club en el que se retiró en el año 2021. En el marco del Buenos Aires Premier Padel P1, el torneo de pádel más relevante de Sudamérica, se ocupó de dejar su opinión acerca de la actualidad del Xeneize y de lo que puede aportarle el tercer Russo.

"La vuelta de Miguel la verdad es que la veo muy bien. Ojalá que le vaya bien, le tengo mucho aprecio a Miguel y ojalá que pueda traer más tranquilidad, que en este momento es lo que Boca necesita. Miguel puede aportar esa frescura y esa experiencia que tiene como entrenador. Es un enorme armador de grupo. Yo siempre le deseo lo mejor. Ojalá que pueda encaminar al grupo y que pueda traer buenos resultados.", contó el Apache, en diálogo con Página/12, en un espacio que se hizo entre los partidos del torneo que se disputa en el Parque Roca.

El presente de Boca, sin embargo, no le genera una satisfacción. El Apache soltó, sin tapujos: "Yo veo lo que vemos todos. La verdad es que veo poco los partidos, pero los veo y puedo ver lo que pasa. Lo vemos todos: es un equipo que no encuentra el rumbo, no hay rumbo directamente. Me pone muy triste".

La charla con Tevez tuvo lugar en medio de la presentación de sus dos paletas exclusivas, llamadas Apache32 y confeccionadas por Bullpadel, y en el anuncio de sus tres nuevas academias y centros de entrenamiento, que estarán ubicadas en Bella Vista.

"Que hagan dos palas para mí es un orgullo. Lo que uno quiere para las academias es un proyecto integral. Vamos a dar hasta becas para los chicos. Uno baja una línea, porque esto lleva mi nombre. No importa si un chico no llega a ser profesional del pádel, pero sí es importante que tenga las herramientas para desenvolverse en el mundo y en la vida", manifestó Tevez.



La vuelta de Di María, ¿clásico con Messi?



Tevez compartió muchos años en la Selección Argentina con Ángel Di María, quien viene de detonar la bomba de la semana: volverá a calzarse la camiseta de Rosario Central, el club que lo vio nacer y, casualmente, el primer equipo que dirigió el Apache en su carrera como entrenador.

"Me pone muy contento que Ángel haya podido tomar la decisión de volver al fútbol argentino. Esto al fútbol argentino lo hacen muy bien, y a todos. Y me genera mucha felicidad por la gente de Central, porque si ellos están contentos yo también estoy feliz. Es el primer club que dirigí", soltó Carlitos, emocionado, aunque aclaró que no tiene por qué relacionarse con su propio regreso a Boca en 2015: "No, no, comparaciones yo no hago. No quiero decir nada porque son cosas muy personales. Es algo muy íntimo".



¿Habrá clásico con Lionel Messi? Tevez se refirió al eventual regreso de la Pulga a Newell's, por el momento una posibilidad incierta: "Ojalá que Leo pueda tomar la decisión de volver, sería muy bueno, pero sobre todo que él pueda estar feliz. Estaría bueno el clásico. Si ahora ya se paraliza toda la ciudad de Rosario... imaginate ahora con Ángel en Central y si volviera Leo a Newell's".

Su futuro como DT



Tevez tiene una trayectoria como entrenador. Corta, por ahora joven, pero la tiene y no exhibe intenciones de haberla cortado para siempre. Si bien hace un año que no dirige, dado que se fue de Independiente en mayo de 2024, tiene la puerta abierta a un proyecto que lo pueda seducir.



"Yo no cierro la puerta, sigo trabajando con mi grupo, con mi equipo, que es muy importante para seguir en esto. Estoy esperando el proyecto que para mí sea el correcto y el necesario para volver a dirigir. Hoy, como lo veo, es que todo es muy difícil, es complicado tener un proyecto que dure aunque sea diez partidos, En Argentina es muy complicado; son pocos los clubes que pueden llegar a tener un proyecto de esa magnitud", reflexionó el Apache.



Y agregó: "Todo es respetable, pero por estas cosas hace un año que no dirijo. Estoy tranquilo, la verdad es que tampoco me desespero. Saltar de club a club no es bueno para tu cuerpo técnico y tampoco es bueno para la imagen que uno deja como entrenador. Yo lo veo de esta manera y es mi manera de pensar... Por eso espero el momento justo; yo creo que hay que esperar esos momentos en los que uno pueda decir: 'Bueno, esto es para mí'. Necesito que me guste el desafío, como me pasó con Central y con Independiente".

¿Ser el entrenador de Boca? Ninguna posibilidad está descartada. Al contrario: "Como siempre dije, yo creo que cada cosa en su momento se va a dar. Cada cosa llega en su momento. Yo tengo claro que algún día se va a dar. Me parece importante eso. Yo creo que voy a tener mi momento y me siento tranquilo".