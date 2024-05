Gremios docentes y el gobierno provincial continuaron los cruces de números y opiniones durante la jornada de paro de todo el sector público provincial que se llevó a cabo ayer, el primero al gobierno de Maximiliano Pullaro. Para los sindicatos la medida de fuerza un éxito –Amsafé y UPCN hablaron de 90% de adhesión–, dieron cuenta de un alto nivel de acatamiento y los docentes protagonizaron un movilización en la capital provincial. El gobierno dio otro parecer en relación a la adhesión y a las escuelas que abrieron sus puertas y se aferró a los números de las declaraciones juradas ingresadas al sistema, por la cual exigió a trabajadores y trabajadoras informar si participan de la medida de fuerza o no, información que será determinante a la hora de liquidación de sueldos de mayo, porque define el pago o no del premio por asistencia y el descuento de la jornada laboral.

El paro de ATE, UPCN, Siprus, Amsafe, Sadop, UDA, entre otros gremios estatales se desarrolló con normalidad. Los docentes marcharon hasta Casa de Gobierno y de ahí a la Legislatura. El reclamo: una mejora salarial acorde a la inflación, rechazo al premio por asistencia perfecta o presentismo, la declaración jurada y el descuento del día y a la posibilidad de una reforma previsional.

"Esta es la respuesta al gobierno. Le dijimos que la solución al conflicto nunca era la amenaza; no es la declaración jurada ni la extorsión. Podemos decir que más del 90% de los compañeros de la provincia están haciendo este paro", indicó Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafe.

Dobló la apuesta: "Ahora que (el gobierno) pruebe con una buena propuesta paritaria que mejore el salario, las condiciones de trabajo y que dé marcha atrás con el presentismo y también con la reforma jubilatoria". Y advirtió que "del conflicto se sale con una nueva propuesta que vaya en línea con el contrato electoral que tuvo el gobierno de la provincia, que vaya en línea con respetar la paritaria, con los índices inflacionarios, con todo lo que hemos planteado el 4 de enero y que todavía no tuvimos respuesta".

A media mañana, cuando gobierno y dirigentes disputaban por los medios y las redes una suerte de "minuto a minuto" de la jornada de paro, desde Educación se informó que "hasta las 10 de la mañana, el 25% de los docentes había completado la Declaración Jurada. Debido a la cantidad de ingresos, el sistema presenta alguna lentitud en el procesamiento, por lo que se pide paciencia y se recuerda que hay tiempo hasta el viernes para completar la información". Al final del día se dijo que la información estará procesa y habrá datos definitivos el viernes.

Para los gremios, se trató de una sobreactuación de la Casa Gris. Martín Lucero, de Sadop Rosario, usó la red social X para ponerlo en duda: "Esto de que colapsó el 'sistema' de las declaraciones juradas es porque están truchando todo. Terrible el paro que se dió hoy. El gobierno solo va a tener un número tan dibujado como el informe de licencias que nunca apareció".

Al final del día, el gobierno jugó una carta más. Sentó en conferencia de prensa en la Casa Gris a las 19.30 al tríptico ministerial que componen Fabián Bastia (Gobierno), José Goity (Educación) y Pablo Olivares (Economía).

Pulsearon una vez más con los docentes, y relegaron a un segundo plano el conflicto con el resto de los sindicatos que también pararon.

"Hubo una importante concurrencia a trabajar de los docentes, sobre todo en el interior provincial", dijo Bastia. Agregó que en la estimación que hace el gobierno, "entre un 55% y un 60% terminará completando hasta el viernes la declaración jurada para informar la asistencia al aula en este miércoles 8 de mayo".

Como se informara, el sistema comenzó a sufrir demoras a media mañana cuando se produjo un ingreso masivo de cargas, que a las 10 ya representaba el 25 % de los docentes.

Bastia dijo que "la jornada termina a favor de los santafesinos" porque "el 90% de las escuelas estuvieron abiertas, que la administración pública trabajó y la salud pública funcionó. Volvió a calificar el paro de injusto, dijo que los gremios docentes deben explicarle a los santafesinos que llevan 12 días de paro desde que inició el ciclo lectivo teniendo la paritaria y el diálogo abierto y deslizó una situación acomodada de los empleados públicos en relación a los del sector privado, que se quedaron sin horas extras, o incentivos, pero conservan sus puestos de trabajo. "El sector público es muy importante, pero la provincia de Santa Fe es mucho más que 208 mil empleados públicos".

Goity contendió con los niveles de adhesión dados por los gremios. "No fue un día alegre para el sistema educativo, y menos con afirmaciones que hablan de un 90% de adhesión. Eso no fue así, de ninguna manera. Me entristece que se ponga como un valor positivo que los chicos no tuvieron clase", chicaneó.

A su turno, el ministro Olivares reivindicó el uso de las declaraciones juradas, y en base a la proyección de que la mitad de los docentes la completará, sugirió que los gremios docentes usen mecanismos como los que tiene la Secretaría Electoral para sufragar y que, tratándose de un servicio público, los ciudadanos puedan saber realmente cuál es la voluntad de los trabajadores. "Quizás 50% que llene la declaración jurada no sea de aceptación de la propuesta salarial, pero sí la de no parar".