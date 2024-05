Celebrar a Chacho Muller es la propuesta que hará esta noche el pianista Joel Tortul, junto a su cuarteto, con la presencia de las cantantes Myriam Cubelos y Noelia García. La obra del compositor litoraleño, que nació en Buenos Aires pero transcurrió la mayor parte de su vida en la ciudad. Tortul considera que Muller -que falleció en el año 2000- es "un grande", del que también rescata su "humildad". "Tiene una pluma y una música exquisita", describió el notable pianista, que se presentará hoy, a las 21, en el Complejo Cultural Atlas (Mitre 645), con su cuarteto, integrado por Martín Tessa en guitarra, Mariano Sayago en bajo y contrabajo y Mauricio Palavecino en percusión.

"La obra de Muller la conozco desde hace muchos años por escucharla, pero nunca tuve la oportunidad de tocarla. Y obviamente, admiro mucho la obra que nos ha dejado, así que me inventé esto para tocarla, fue una linda excusa, porque también siento que todavía no es reconocido como se merece. Sí lo conocemos los músicos y el público que escucha más la canción del litoral, el chamamé o la canción de los compositores rosarinos, pero me parece que se debería conocer un poco más", expresó.

"Es un músico del litoral, que abarca una región geográfica muy grande, Rosario forma parte del litoral pero también forma parte de la región pampeana. En su obra está esa mezcla también, que es muy interesante", sigue Tortul sobre la función. Asegura que la creación de Muller -el de Monedas de Sol, Pescadores de mi río, Ay Soledad, entre otros tantos temas- es "un gran hallazgo, algo que nos dejó y como músico, hay que aprovecharlo y disfrutarlo y y celebrarlo".

Sobre la invitación a las cantantes, Tortul recordó que Myriam "fue una de las grandes referentes de cantar la obra del Chacho". "Ella me contaba que solía ir a su casa", sigue el pianista, quien dijo que la noche anterior habían compartido un ensayo. "Cuando terminamos, nos pusimos a comer un guiso, porque estaba fresco y Myriam estuvo mucho tiempo contando anécdotas de Chacho". Además, la reconoció como "una gran difusora y defensora de la música folclórica rosarina y de la región". Para Tortul, la presencia de Cubelos era insoslayable, porque "fue una de los pilares fundamentales para que la obra de Chacho Muller se conozca".

Sobre la invitación a Noelia García, dijo que es "una amiga", con la que ya ha tocado en otras oportunidades. "Tuve ganas de imitarla nuevamente y hacer música juntos, porque además forma parte de la canción rosarina", siguió.

En cuanto a la elección del repertorio para esta noche, Tortul aseguró que -aún antes del espectáculo- ya siente que "quedaron un montón de temas afuera" y promete que quizás "haya una segunda noche". "Vamos a tocar algunos clásicos, La Isla, Pescadores de mi río, y otros que no son tan conocidos", adelantó, y dijo que habrá temas cantados, otros instrumentales, en cuarteto y también solistas.

La impronta de Tortul -y su cuarteto- es la improvisación, con un piano que vuela junto a los otros instrumentos. "Hay cosas que la queremos respetar tal cual son, para compartir el arreglo que Chacho hizo sobre su obra y hay cosas que también queremos enriquecer con un discurso nuevo, con nuestro discurso, porque la música del litoral forma parte también de la música latinoamericana y hay un montón de ritmos que se asemejan al chamamé", promete para hoy. De hecho, harán un cruce con el guambalao, que inventó Ramón Ayala, en el tema Corazón de Curupí.

Un recorrido musical que irá desde los arreglos del propio Chacho a la búsqueda de "una nueva manera de decir, desde la mirada propia". "Siempre tratamos de hacer nuevas versiones y que se genere el encuentro", asegura Tortul. Las entradas anticipadas están a la venta en www.ticketsforlovers.com y también en la boletería del CCAtlas.