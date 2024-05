El periodista deportivo Raúl Fernández, un nombre emblemático de las transmisiones de fútbol por radio, murió a los 85 años. Su trayectoria se extendió por más de sesenta años.

Fernández colaboró con, entre otros, Fioravanti, Juan José Lujambio, Julio Ricardo y Fernando Niembro a lo largo de su dilatada trayectoria. Acompañó siempre desde estudios centrales en las transmisiones y participó como comentarista.

Identificado con Huracán, fue un defensor del estilo de César Luis Menotti, el entrenador que le dio su único título al equipo de Parque Patricios, en 1973. Justamente, la muerte de Fernández se produce una semana después del deceso, a la misma edad, del técnico campeón del mundo en 1978.

En 2019, Fernández fue reconocido como Personalidad Destacada por la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires. "No saben lo que es un mimo a esta edad. Allí me brindan cariño y respeto. Me preparo todos los días para no defraudar a quienes confiaron en mí", dijo al recibir la distinción.

El mundo del periodismo deportivo lo recordó con cariño en Twitter al momento de la despedida.