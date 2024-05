La relación entre los medios de comunicación y la política, la proliferación de los discursos de odio, el rumbo del gobierno de Javier Milei y el rol de la oposición fueron algunos de los tópicos sobre los que dialogaron Nora Veiras y Diego Brancatelli en la tercera de las charlas del sábado en el stand de AM 750 en la Feria del Libro.

"Lo que afecta a millones de personas es raro que esté en la primera plana, excepto en contadas excepciones", afirmó Nora Veiras, directora periodística de Página/12 y conductora del ciclo Escuchá Página/12. Aquí, allá y en todas partes, que se emite de lunes a viernes a las 16 en AM 750. Veiras consideró que medidas como el recorte de jubilaciones, el congelamiento de la entrega de alimentos a comedores populares o la suspensión de la provisión de medicamentos oncológicos "tampoco parecen conmover no solamente a los medios sino a la gente", y añadió que, en el caso de la eliminación de la moratoria previsional, "encima se culpabiliza a quien no tiene aportes".

La periodista hizo referencia a la existencia de "un discurso de odio más que preocupante", y mencionó el brutal ataque lesboodiante ocurrido días atrás en el barrio porteño de Barracas, sobre el cual sostuvo que "no se lo lee como consecuencia del discurso de odio esparcido en medios y redes con total irresponsabilidad", pese a que su circulación "se traduce en crímenes reales".

En relación a la coyuntura política argentina, Veiras consideró que la llegada de Javier Milei a Casa Rosada "es el resultado del fracaso de la política tradicional en dar respuestas a las grandes mayorías", aunque también remarcó el rol ejercido por los medios de comunicación hegemónicos al denostar la "capacidad de transformación" de la política. Respecto a la oposición, planteó que "los medios de comunicación ayudan a naturalizar un discurso que es absolutamente desvalorizador del rol que debería jugar una verdadera oposición en Argentina", y criticó el concepto de 'oposición amigable'. "Es una oposición que entrega", afirmó en relación a los espacios políticos que se muestran dispuestos a acompañar los proyectos del gobierno ultraderechista.

Por su parte, Diego Brancatelli, conductor de Branca de vuelta de 18 a 21 en la misma emisora del Grupo Octubre, subrayó el ataque frontal contra el Estado que lleva adelante la administración libertaria. “Hay un plan totalmente claro que están llevando casi a la perfección: la necesidad de demostrar que es ineficiente”, dijo y añadió que “Javier Milei es un convencido de que el Estado no sirve para nada, le encantaría que no exista. Hay una decisión de demostrar que los empleados sobran y el Estado no sirve, y hasta no lograr su cometido, no van a parar".

El periodista enfatizó en las consecuencias que provoca el despido masivo de trabajadores estatales que integraban reparticiones fundamentales, como la ANSES o el PAMI. “Van a lograr que la gente diga que no sirven para nada”, sostuvo. Otro ejemplo que mencionó es el ajuste aplicado sobre el funcionamiento de la red ferroviaria, en relación al accidente ocurrido recientemente en la línea San Martín, que dejó decenas de heridos. “Habían despedido a gente que reparaba locomotoras y vagones, que se dedicaba a la recuperación del señalamiento de los trenes o a controlar la seguridad. No echaron a ningún ñoqui”, remarcó.

En el tramo final de la charla se abrió el micrófono para las preguntas del público. Una de ellas se refirió a la posibilidad de creación de una alternativa política que eventualmente pueda enfrentar a Javier Milei. “Hoy no veo un dirigente, aunque Axel Kicillof es el que más futuro inmediato puede tener, si no hay canibalismo interno que destruya esa posibilidad”, señaló Veiras, quien recordó la inesperada irrupción de Néstor Kirchner en 2003. “La historia argentina nos da esperanza”.

Informe: Juan Pablo Pucciarelli