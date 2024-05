¿Cuál es el plan económico de Milei? Ese fue el disparador central de la charla que los periodistas especializados en economía David Cufré y Claudio Zlotnik brindaron el sábado en el stand del Grupo Octubre en la Feria del Libro 2024. “Tenemos una economía que se desploma a una velocidad inédita y eso se refleja en la industria, la construcción y el consumo”, introdujo Cufré, periodista de este diario. “No sabemos cuál va a ser su esquema de producción y que hará con el dólar. Lo que sí hubo fue un terrible ajuste del gasto público, de la obra pública, para bajar la inflación y equilibrar las cuentas del Estado. Entonces, tenemos un gobierno que no sabemos a dónde va en lo macroeconómico y que favorece descaradamente a los sectores concentrados de la economía, como se ve con el DNU y la ley bases”.

Según Cufré, estamos transitando el cuarto proceso de desindustrialización en la Argentina: primero fue el de Alfredo Martínez de Hoz en la dictadura cívico-militar y luego vinieron el menemismo y el macrismo. “Pero este es el más violento”, reparó. “¿Qué posibilidades de éxito puede llegar a tener el gobierno de Milei en materia económica”, se preguntó Zlotnik. “La respuesta a lo que se viene seguramente será una nueva devaluación y una especie de volver a empezar. Lo que Milei está tratando en este momento es de armar su propio relato y demostrarnos que la inflación está bajando”, se explayó Zlotnik.

"Y si la inflación baja, la gente va a tener más confianza, el ingreso se va a recuperar y la gente va ir corriendo al banco a tomar un crédito para financiar consumos de corto plazo. Ese es el relato que Milei está armando. Pero el límite que tiene son los vencimientos de la deuda sin dólares en el Banco Central. El FMI le está pidiendo que haga una nueva devaluación y que tenga un tipo de cambio competitivo que asegure que haya más reservas para poder pagar la deuda", explicó el periodista económico. “Lo que hay es un respaldo a Milei de parte de los organismos internacionales y los grandes fondos de inversión de todo el mundo para que le salga bien. Pero el empleo, la actividad y la industria se está descalabrando”.

Los "referentes ortodoxos" de Milei, como Domingo Cavallo, López Murphy, Carlos Rodríguez y Roque Fernández, analizó el periodista, le están diciendo “así vas mal”. “El gobierno sostiene que en el segundo semestre habrá una recuperación en V”, agregó Cufré. “Esto es, una caída muy fuerte de la economía, tocar piso y subir luego a la misma velocidad. Pero en el segundo semestre se puede complicar más la situación con las fuertes presiones por una nueva devaluación. Entonces, si vuelve a devaluar y sube el precio del dólar se le va a terminar el relato. Y sobre todo si los precios no se estabilizan y sigue cayendo la actividad productiva. Le puede pasar lo mismo que a Macri en 2018: una economía que no tiene de dónde agarrarse”.

"¿Qué régimen cambiario quiere implementar? ¿Quiere ir a una dolarización o a una competencia de moneda? ¿Quiere un dólar alto o no? Todo eso no lo contesta, es una incertidumbre”, enfatizó Cufré. Y analizó el panorama económico desde la llegada del gobierno actual: “Las empresas concentradas de alimentos, telecomunicación y productos de tocador y limpieza fueron las que aumentaron los precios muy por encima de la inflación general. No solo aprovechan su posición dominante siempre en cualquier gobierno, sino que cuando le dan la cancha libre para hacer lo que quieren aumentan los precios".

"¿Qué modelo económico están planteando", insistió Cufré, en el marco de ciclo de charlas de Radio AM750. "El ajuste en la calle es inviable. No hay un plan económico de estabilización. Lo único que hay es ajuste, tarifazos y liberalización de precios", analizó. Esta situación, para Cufré, destroza la actividad productiva de la industria. “Una caída que no se vio ni en el macrismo. El nivel de producción actual está a la altura de junio de 2020 cuando estábamos en la pandemia. Es decir, cuando teníamos la economía cerrada la industria producía lo mismo que hoy. Además, este nivel de producción industrial es menor que el de 2001 y 2002. Está castigando a los sectores populares y a los sectores productivos”.