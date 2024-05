Ricardo Quintela no irá Córdoba para la firma del Pacto de Mayo. "No voy a ir. Antes de un pacto existe una conversación previa y esto es una imposición. Varios gobernadores no nos vamos a someter a eso”, sostuvo el riojano en diálogo con Radio Milenium. Se sumó así a la posición pública que vienen sosteniendo el pampeano Sergio Ziliotto, Axel Kicillof de la Provincia de Buenos Aires, Gustavo Melella de Tierra del Fuego y Gildo Insfrán de Formosa. En la entrevista criticó a Milei y dijo que sólo mantiene diálogo con Guillermo Francos. “No le voy a dar la bala de plata a Milei para que le pegue un tiro al pueblo argentino. No puedo colaborar y no quiero ser parte de eso”.