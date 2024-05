En medio de un semestre con fuertes subas en el precio de los medicamentos y los planes de medicina prepagas, farmacéuticos advierten que el país va hacia una “mercantilización de la salud” y lamentaron que la suba de costos provoque una fuerte caída en el consumo de remedios que para muchos pacientes son vitales.



El vocero del Colegio de Farmacéuticos, Leonardo Fernández, explicó a la 750 que esto se debe a que el Gobierno quitó todo tipo de regulación sobre este mercado y que, cuando esto ocurre, las empresas pueden hacer lo que quieran con sus productos.

“Cuando el precio se libera, cuando no hay ningún control, cuando nadie pone condiciones, no hay reglas. A la medicina prepaga le quitaron la obligatoriedad del Plan Médico Obligatorio y no hay ningún control de precios de la cuota. Entonces, la empresa tiene el aval para cobrar lo que quiera”, dijo.



Y añadió: “Con los medicamentos pasa lo mismo. No se estableció una suba máxima mensual. Cuando se libera la salud al mercado, pasan estas cuestiones. Todo esto va hacia la mercantilización de la salud, está a la vista”.

De hecho, sobre el rubro de medicamentos explicó que fue tanto el aumento de precios –en algunos casos de hasta 600 por ciento interanual– que los propios laboratorios se comprometidos a no escalar los valores por arriba de la inflación.

“El aumento había sido, en tres meses, del 140 por ciento. Después esto impacta en la cobertura del adulto mayor. Esto tiene como consecuencia primaria que muchos jubilados no pueden acceder al medicamento”, señaló Fernández.

A lo que agregó: “El porcentaje de cobertura quizás es el mismo, pero el valor es tan alto que, respecto a los ingresos, no le alcanza. Si bien hay compromiso a no ir más allá de los valores del IPC, lo que ya aumentó nunca vuelve atrás”.