Ediane María sonríe, se saca la campera, abre una ventana y prende un cigarrillo. Habla fuerte y rápido, prefiere el café aunque confiesa que también le gusta el mate. Es diputada del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), trabajadora doméstica, bisexual, madre soltera y tiene cuatro hijxs. En su país y en muchas partes del mundo, es ejemplo de la lucha popular y fundadora del Movimiento Negro Raiz da Libertades. Se emociona hasta las lágrimas cuando recuerda los días en que hacía fila para buscar un litro de leche.



La flamante diputada nació en el interior de Pernambuco, un lugar con playas paradisíacas, ubicado al nordeste de Brasil. Creció en el sertón, la zona seca, alejada de la capital que es Recife. Quienes nacen allí se reconocen como “sertanejos” y tienen un gran sentido de pertenencia, de allí también es toda su familia.

Ediane es la séptima de ocho hermanos, siempre fue muy desinhibida y con gran facilidad para la socialización, rasgo que sin dudas la ayudó en su militancia animando a otrxs a luchar por sus derechos. Su mamá también es empleada doméstica, recuerda que de chica, cuando la llevaba a la casa donde trabajaba le pedía que baje la voz y que no hable con lxs hijxs de los patrones. Ediane soñaba viajar a otra ciudad para estudiar como lo hacían esos chicxs ricxs.

A los 18 años Ediane migró a Sao Paulo para trabajar en un casa como empleada doméstica, también hacía changas como cuidar a lxs hijxs de sus patrones, vivía allí y solo salía un fin de semana cada 15 días. Acompañante, cuidadora y niñera, esas tareas son el destino que tienen escrito muchas niñas pobres de Brasil. “Tenía la idea de llegar a San Pablo, hacer mucho dinero para ayudar a mis padres y volver en las vacaciones a Pernambuco, como volvían los hijos de los patrones, a contar las cosas buenas de la ciudad. Estaba estudiando para maestra, llegué al último año pero nunca lo pude terminar porque tuve que irme a San Pablo a trabajar.“

Ediane Maria do Nascimento nació en Floresta, Pernambuco, en 1983 y en las elecciones de 2022 fue electa diputada por el PSOL.

La primera trabajadora doméstica elegida en la Asamblea Legislativa de Sao Paulo

Sin planearlo, Ediane torció su destino cuando encontró en el MTST (Movimiento de Trabajadores Sin Hogar) una manera de luchar por sus derechos, militó y concientizó a muchas personas sobre sus derechos. En 2022, se postuló para diputada de la Provincia de Sao Paulo por el PSOL y se convirtió en la primera trabajadora doméstica elegida en la Asamblea Legislativa de Sao Paulo (Alesp), con más de 175 mil votos.

En esa asamblea Ediane creó el Primer Frente Parlamentario para el Trabajo Doméstico de Brasil, registró el Programa Casa de la Doméstica, estableció el Día de la Trabajadora del Hogar y presentó un proyecto de ley que proponía una subvención para trabajadores que quieran retomar sus estudios. Además construyó su trabajo político en la calle debatiendo con vecinxs de distintas comunidades y de las periferias para una construcción colectiva del mandato. Junto a su gabinete recorrió más de 40 mil kilómetros. Hoy lucha por los derechos, la dignidad y la reparación de las trabajadoras domésticas de todo el territorio de su país.

Ediane María junto a Fernanda Miño y Maru Waldhuter. Foto: Lucía Fernández Ares

¿Cómo empezó tu militancia política?

--Cuando llegué a San Pablo pasaron 14 años antes de que empiece a militar. El choque más fuerte fue perder el vínculo con mi familia y estar sola. Llegué con una perspectiva que no era la real, vivía en la casa de la familia donde trabajaba y lo más fuerte fue que tuve que desarrollar mecanismos de supervivencia. Empecé a hablar con el panadero, los porteros, las niñeras, otras empleadas domésticas, con todos los trabajadores que veía que eran igual que yo. Lo que más me extrañó es que la gente que vive en San Pablo está siempre apurada y yo tenía que pararme para preguntar por qué en la casa donde trabajaba no me dieron ninguna indicación de cómo moverme. Tuve que dejar a mi hijo con mi mamá pero mi idea era volver. Durante ese tiempo tuve un compañero y vivía en el fondo de la casa de mi ex suegra, un lugar muy chico, luego me separé. En el 2017 conocí al Movimiento de Trabajadores Sin Techo, fui un día a un lugar donde se hacía una fila para recibir leche y de tanto conversar con las chicas que estaban ahí hice amistades. Ahí también conocí a una compañera que hacía trabajo voluntario, yo siempre llegaba temprano porque cuanto más temprano iba, más posibilidades tenía de lograr un litro de leche. Recuerdo que esa fila aumentó un montón después del golpe de Dilma, ahí empecé a contar mi situación, que era madre soltera, que tenía problemas de vivienda y esa compañera me dijo ‘te voy a llevar a una ocupación’.

¿Cómo fue tu experiencia en esa ocupación?

--Cuando llegué a la ocupación me di cuenta que podía hablar, en la ciudad en general no tenía esa posibilidad pero ahí sentía que pertenecía, las personas querían que hable. También sentí que volvió esa niña desinhibida y extrovertida que era. Mi orgullo era poder ayudar a la gente a ubicarse, acompañar a las personas en el proceso de darse cuenta que tienen derecho a la vivienda. Uno no nace sabiendo que tiene derecho a la vivienda, sino que nace con la desigualdad y hay que hacer todo un proceso para saberlo y luchar por ese derecho.

¿Cómo llegaste al Partido Socialismo y Libertad (Psol) y a postularte como candidata a diputada?

--Mi proceso de llegar a ser candidata fue una construcción, ahí pude rescatar el sertón de Pernambuco y al tener una pertenencia dentro de la ocupación, tenía varios roles de coordinación donde acompañaba otras ocupaciones, inclusive incentivé a que se generen otras y fui parte del proceso de lucha de otros lugares porque quería estar con el pueblo. En 2017 el Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST) era apartidario, apoyaba candidaturas pero nunca había tenido una propia. Durante el gobierno de Bolsonaro se produce un cambio, al igual que ahora acá con Mieli, su discurso era destruir a los movimientos sociales, entonces el MTST vio la necesidad de reconocer el trabajo político de lo que venía haciendo y nombró a Guillherme Boulos, referente nacional del movimiento como candidato a presidente por el PSOL, es en ese momento donde el MTST comenzó a involucrarse partidariamente en las elecciones. Ahí conocí al PSOL donde además estaba Sonia Guajajara en representación del movimiento indígena. En 2018 luego del asesinato de Marielle Franco, comenzamos a dar el debate para entender lo que era un partido político y lo que implicaba para un movimiento estar dentro de uno. Ahí entendí que los movimientos sociales y las representaciones populares podían tener un lugar en la política. Después del asesinato de Marielle comenzamos hacer ocupaciones para denunciar y exigir justicia por ella, conocí su historia y comencé a hacer lo que decía Marielle, Boulo y Sonia, entender que quizás era posible estar en la política y tener una representación, algo que jamás había soñado, sino que fue una construcción colectiva de mucho tiempo que me llevó a que me propongan como candidata después de la pandemia. En ese tiempo también estaba organizando el frente antiracista dentro del MTST que se llamó Raíces de Libertad.

¿Qué significa para vos ocupar un lugar en el Congreso siendo una mujer afro, trabajadora doméstica, bisexual y que viene del movimiento popular?

--Durante el gobierno de Dilma las empleadas domésticas empezaron a tener derechos con el Proyecto de Enmienda Constitucional (PEC) donde las reconocen como trabajadoras. Mi misión dentro de la Asamblea del Parlamento es poder contar la situación de las trabajadoras domésticas e impulsar el reconocimiento de derechos para ese sector. Fui muy bien recibida por San Pablo y fui la vigésima más votada de las legisladoras que ingresó a la Asamblea. Cuando llegué al Congreso una de las primeras cosas que hicimos desde nuestro gabinete fue ofrecerles desayuno a los trabajadores de limpieza todas las mañanas para hacerles entender que yo venía de su mismo sector y que el lugar en el que están es una casa para sacar leyes que reconozcan sus derechos. Eso generó una conmoción entre algunos diputados, incluso cuando llegué a la Asamblea mucha gente se me acercó y me contaba: ‘mi mamá era trabajadora doméstica’. Eso es reconocer y humanizar a esa clase, entender y preguntarse quiénes son. Hay gente que me decía ‘nunca miré que necesita la persona que trabaja en mi casa’ y ahora me dicen ‘le estoy pagando uber a la niñera o a la trabajadora doméstica’ y yo les digo ¿Alguna vez le preguntaste dónde vive o cómo vive?. Lo que yo busco es una humanización de esa clase.

¿Qué consejo nos darías a las personas que vivimos en Argentina y estamos luchando contra el gobierno de Javier Milei, después de haber vivido una experiencia similar en Brasil con Bolsonaro?

--Nosotros sobrevivimos al gobierno de Bolsonaro y creo que una de las cosas centrales que nos pasó fue la unión de los movimientos. Esa unión se dio para poder vencer a Bolsonaro quien entró con un paquete de maldad y justamente ahora ustedes hablan del gobierno de la crueldad. Bolsonaro entró dando de baja un montón de políticas públicas como el programa ‘Miña Casa, Miña Vida’, que contemplaba la construcción de viviendas porque sin vivienda es muy difícil mantener la fe en el movimiento, si los compañeros que están dentro no ven que hay algo. La pandemia de alguna manera fue impulsora de eso, empezamos a ver que era necesario relacionarse con la gente que uno tenía al lado, empezamos a organizarnos, hacer donaciones, fue un momento de articulación, unión y solidaridad de los movimientos. Sabíamos que lo que había que hacer era vencer a Bolsonaro quien frente a la pandemia tardó en anunciar un programa de emergencia social y la gente vió que era necesario organizarse para presionar al gobierno. Solamente se va a vencer a Milei con la unidad popular, solamente si se logra que todos los movimientos sociales unan sus fuerzas.