El decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, Guillermo Durán, afirmó este miércoles que el desfinanciamiento a la educación pública y las universidades nacionales por parte del Gobierno de Javier Milei no reponde a un problema presupuestario, sino "ideológico".

"No estamos hablando de fondos que definan si hay déficit fiscal, estamos hablando de muy poca plata", sostuvo, en diálogo con la 750.



"Es una decisión política de ir en contra del sistema de ciencia y tecnología y en contra de las universidades nacionales, porque no las conocen, no las entienden y no las quieren", sentenció.

Además, el decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA enfatizó: "No puede haber país serio y desarrollado sin ciencia y tecnología y sin universidades nacionales de calidad como las que tenemos, y nos están condenando a eso con la desfinanciación y con la Ley Bases", advirtió.



"Dicen admirar a Estados Unidos e Israel, pero están lejísimos de esos países y de la inversión que esos países hacen en ciencia y tecnología, entonces es un modelo muy extraño que no existe en ningún lugar del mundo y que nos lleva al fracaso", cerró.