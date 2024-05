El Gobierno no tiene dólares genuinos ni no genuinos, y con los niveles de inflación actuales -desacoplados de las microdevaluaciones del BCRA- la sartén por el mango de la liberación de divisas la tienen los sectores exportadores, que no quieren liquidar porque quieren un dólar más caro. Esa situación es la que forzó a Javier Milei a hablar, otra vez, de que "no hay atraso cambiario. "Dado lo intenso que está el tema sobre si hay atraso cambiario, me parece relevante tener este debate porque desde mi punto de vista, sacando raras excepciones, lo que están diciendo la mayoría de los analistas está mal (...) Con respecto al atraso cambiario yo propongo un debate más serio, intelectualmente honesto, porque para definir atraso yo tengo que conocer el vector de precios de equilibrio en la economía", expresó en un almuerzo organizado por el Consejo del Comercio y la Producción (Cicyp), un polo que reúne a buena parte de los empresarios de peso nacionales y extranjeros, muchos de los cuales entienden, a diferencia del presidente, que con este tipo de cambio es dificil producir, invertir y mucho menos liquidar divisas.

El Club de los Devaluadores acorrala a Milei