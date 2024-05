El piloto Alex Albon firmó una prórroga de varios años con Williams, anunció este miércoles miércoles la escudería de Fórmula 1. El tailandés de 28 años, nacido en Londres y que sustituyó a George Russell en Williams en 2022, había sido vinculado con un movimiento a Mercedes, ya que el siete veces campeón de la F1 Lewis Hamilton dejará ese equipo para sumarse a Ferrari en 2025.

El contrato anterior de Albon expiraba el año que viene. Sin embargo, los rumores se cayeron luego de que se anunciara la renovación, de la que Williams no dio mayores detalles así como tampoco informó cuál será la duración del nuevo acuerdo.

"Estoy increíblemente feliz de permanecer en Williams Racing y de seguir trabajando con un equipo de personas con tanto talento y dedicación", dijo Albon en un comunicado de prensa. "Ha sido un comienzo de año difícil, pero desde que me uní a Williams hemos hecho progresos significativos juntos y he visto los enormes cambios que se están produciendo para llevarnos de nuevo a la parte delantera de la parrilla", expresó el tailandés, que suma dos podios en su haber desde su debut en la F1 en 2019 con Red Bull, y que aún no ha sumado puntos esta temporada.