Un escándalo envolvió este miércoles al Poder Judicial de La Rioja cuando salió a la luz un video de la presidenta de la Cámara Cuarta en lo Civil y Comercial y de Minas de La Rioja pidiendo una coima de 8 millones de pesos a una comerciante para agilizar el trámite de una herencia que venía demorado. Norma Abate de Mazzucchelli es la magistrada, de 78 años, quien lleva más de 30 en los tribunales provinciales.



Manuela Saavedra, que tramitaba la sucesión de un tío, hizo la denuncia penal. El Superior Tribunal de Justicia hizo un acuerdo extraordinario y decidió suspenderla en su cargo preventivamente y mandó el caso al Consejo de la Magistratura. Con semejante revuelo la camarista presentó la renuncia, pero es la Cámara de Diputados local la que debe decidir si la acepta o la rechaza. Por lo pronto, el gobernador de la provincia, Ricardo Quintela, impulsa que se la rechace y se le haga juicio político.

"Hechos irrefutables"

"Es una situación palmaria, los hechos son irrefutables", le dijo a Página/12, Gabriela Asís, la presidenta del Superior Tribunal, en alusión a lo que se veía la cámara oculta, que fue difundida por el programa Telenoche. Allí Manuela contó que llevaba cuatro años con el trámite sucesorio de su tío Norberto Arias cuyos herederos resultaron los sobrinos y una hermana. Le llamaba la atención que se dilatara y fue a ver a Abate de Mazzuchelli para reclamarle. La magistrada le dijo que como había conocido a su tío iba a hacer una excepción, siempre según lo que se escucha en el audio. Se empezó a quejar de lo que le pagan: "A nosotros nos pagan un sueldo de mierda. Menos de un millón de pesos".

"No te olvides de mí", relató Manuela que le dijo al despedirse. Y por la tarde se apareció en su negocio, una librería, la apartó y le dijo podía tener todo resuelto pero que eso "tenía un costo". Un día después, repasa en el informe, la mandó a buscar por una señora que trabaja con ella. En la imagen se ve la cara de Abate con una melena blanca revuelta y un crucifijo al fondo. Se la escucha decir que los honorarios para la abogada de la sucesión iban a ser los suyos. Anota un número en una libreta y se lo muestra. "¿Ocho?", pregunta Manuela. "Dame esto", es la respuesta. "No la entiendo", responde. "Lo mismo que ellos, los abogados, que no han hecho nada de trabajo", dice jueza ahora suspendida.

Cuando Manuela le dice que no podía pagar, que justamente necesitaba lo fondos de la sucesión, dice que tachó y puso un cinco. Ella insiste en que no puede pagar. "Mirá Manuela, quien hizo todo, acá no fueron los abogados. Si vos no querés o no podés no lo hagas. Esto no se hace por obligación se hace por reconocimiento. Es simple, aquí nadie te va a poner un revolver en le pecho", se escucha sobre el final del diálogo.

La gran repercusión

Resulta que Abate de Mazzucchelli era hasta ahora la vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina. La presidenta, Susana Medina, comunicó públicamente que la comisión directiva había decidido por unanimidad "suspenderla preventivamente en el cargo y como socia de la entidad, mientras se sustancia el sumario disciplinario interno".

Así las cosas, la camarista tiene un sumario dispuesto por el alto tribunal riojano, otro en la Asociación, y una causa penal. La suspensión en su cargo de jueza es sin goce de haberes. Este viernes se reunirá la Cámara de Diputados para evaluar si le acepta o no la renuncia. El gobernador pide que no, que se le haga el juicio político. El Consejo de la Magistratura, ya notificado, se debe encargar de activarlo.

En los tribunales riojanos cuentan que había rumores previos sobre otras situaciones similares respecto de esta jueza que no fueron denunciadas. Hay quienes acotan que hay un trasfondo político para cambiar jueces o intervenir la justicia, aunque en este caso todo está grabado y filmado. Un juez o jueza pidiendo coima es lo que suele recorrer el imaginario social como un mito pero que en algunos casos se ha probado como realidad, y no se sabe cuántos quedan fuera de denuncia o difusión.

Quintela escribió en su cuenta de "X" que son "hechos inaceptables y de gravedad absoluta". "La jueza Abate de Mazzuchelli, apuntada por pedir coimas para resolver distintos casos está atentando contra la confianza del pueblo riojano en la Justicia; por ello solicité la separación de su cargo y la investigación de esta situación. Hace un tiempo ya he impulsado y hablado sobre el límite de la periodicidad de las y los jueces para evitar, entre otras cosas, vicios en el correcto accionar que debe tener la Justicia". Señaló que ese tema se está discutiendo para la reforma constitucional provincial.