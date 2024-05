Con Javier Milei arriba de un avión rumbo a España, Guillermo Francos finalmente sumó a Victoria Villarruel a la negociación por la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado con la intención de generar el último esfuerzo para salvarlas del naufragio. El ministro del Interior se reunió con la vicepresidenta en el despacho de la Cámara alta, fue al mediodía de ayer, duró poco más de una hora y buscaron sacarle punta a los pedidos de los nueve senadores de los bloques aliados que el oficialismo necesita y aún busca convencer. En la reunión estuvo una figura clave: Guadalupe Tagliaferri, central en el poroteo, senadora del PRO, aliada de Horacio Rodríguez Larreta y muy crítica con el blanqueo y el régimen de promoción de inversiones, RIGI. Luego pasaron otros senadores mientras la Cámara alta llevaba adelante la última reunión del plenario de comisiones de las Bases que otra vez fracasó y no logró dictamen. Ahora se abrió un cuarto intermedio hasta el martes próximo donde seguirán los invitados con el gobierno casi ya sin chance de alcanzar la sanción antes del Pacto de Mayo.

Villarruel había sido corrida de las negociaciones para la aprobación de las Bases y de la reforma fiscal en el Senado. A diferencia de lo que ocurrió con Martín Menem en Diputados, la Rosada desplazó a la vice que fue reemplazada por el presidente provisional de la Cámara alta, el libertario Bartolomé Abdala con el esquema diseñado por Karina Milei y Santiago Caputo, con Guillermo Francos a la cabeza de las discusiones con gobernadores y senadores, junto a, entre otros, el vicejefe de gabinete José Rolandi. Ayer ambos estuvieron reunidos con Villarruel en la hora de reunión en la que también estuvo Tagliaferri.

Según trascendió desde el despacho de la Vice, ella entra ahora de lleno en las negociaciones para acercar posiciones con "La Casa", alinear posiciones y encaminar las modificaciones para encaminar el ansiado dictamen de la ley de Bases y el paquete fiscal, que le permita al oficialismo abrir las puertas del recinto y sesionar.

A esta hora, LLA sigue sosteniendo que son muy pocos los votos que le faltan. Lo mismo decían la semana pasada pero las alarmas empezaron a sonar en estos días cuando la senadora Tagliaferri no sólo criticó muy duramente el régimen de inversiones y el blanqueo durante la discusión en la Cámara. Sino a partir de la exposición que brindó el miércoles en la misma Cámara José Tamboronea, empresario metalúrgico, e invitado suyo que defenestró a la Cámara de Diputados por darle aval al RIGI. Además de ella, siguen en duda otros ocho senadores de la oposición dialoguista. A la cabeza está el radical Martín Lousteau y luego la neuquina Lucila Crexell, la chubutense radical Edith Terenzi, los federales Edgardo Kueider y Carlos Espínola, la rionegrina Mónica Silva y los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano. En esos nueve votos, el oficialismo se enfocará para intentar alcanzar algunos acuerdos.

¿Qué cedería el gobierno? El Ejecutivo sigue con la decisión de no mover nada que ponga en jaque el "equilibrio fiscal" pero trascendió que harían una propuesta de las RIGI distinta a la que se aprobó en Diputados. Según trascendió, la idea sería responder al reclamo del sector industrial y de las pymes sobre las condiciones a los proveedores locales aunque no se sabe cómo. Sólo se dijo que no habría cambios como pidieron las pymes en el monto de inversión, fijado en 200 millones de dólares.

¿Cómo seguirá la hoja de ruta? Todavía no está claro. Sí se fijó un cuarto intermedio para continuar con los invitados el próximo martes. Ayer, luego del plenario por las Bases, se cayó la reunión de Presupuesto que iba a tratar el paquete fiscal porque el oficialismo no sabía si tendría quórum. Se baraja la posibilidad de un dictamen el jueves 23, con sesión una semana más tarde y después del Pacto de Mayo.



“Por momentos está todo arreglado y tenemos el número para sesionar, y por momentos eso desaparece”, admitió un senador del espacio reseñado por el Parlamentario, desde donde también dicen que a partir de la inclusión de Villarruel en la ronda de negociaciones la idea sería llegar al recinto el 29 de mayo. Todavía la taba está en el aire.