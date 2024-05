Central dispuso hacer una inversión que llega a los cuatro millones de dólares para cubrir el puesto en el equipo que más problemas le trae a Miguel Russo: el de delantero. Enzo Copetti fue presentado ayer en Arroyito y su estreno con la camiseta auriazul se podrá dar en la 4º fecha de Liga Profesional, cuando Central reciba a Lanús el domingo 2 de junio. “Me encanta la locura que tiene la gente acá”, resaltó el ex goleador de Racing. Firma contrato con los canayas por cuatro temporadas.

Copetti decidió dejar su presente en Charlotte FC de Estados Unidos para volver al país. Debutó en Atlético Rafaela en 2016 pero sus goles tomaron trascendencia en su exitoso paso por Racing. “Vengo de jugar en un club como Racing, donde siempre te llevaban a ganar todos los partidos y eso lo quiero aplicar acá en Central. Ya charlé con mis compañeros, con el cuerpo técnico y estoy con muchas ganas. Quiero involucrarme rápido en el grupo y apoyar de cualquier lugar”, afirmó el nuevo refuerzo canaya.

“Sé que antes de ir a Racing hubo gente de Central que preguntó por mí, pero por una cosa u otra no se dio. Hablé con los dirigentes, les presenté mis intenciones y luego lo charlé con mi familia y estoy muy contento de regresar al país. A principio de este año también hablaron conmigo y pensé que ese no era el momento adecuado para volver. Pero luego lo hablé con mi representante, con Carolina (por Cristinziano, vicepresidenta de Central) y con mi familia. Y tomamos la decisión de venir porque Central se preocupó mucho por mí. Se pusieron a mi disposición en todo momento y lo valoro muchísimo ya que nunca me había pasado en la carrera. Les agradezco a todos por la oportunidad y la confianza”, valoró Copetti.

El nuevo goleador de Arroyito no podrá jugar hasta el próximo mes de junio, cuando se abre el libro de pases en el fútbol argentino, como así tampoco el partido de Copa Libertadores con Peñarol en Montevideo el martes 28. “Ojalá sigamos en la Libertadores. Seguir en la copa internacional es muy importante para el club, pero también está el campeonato argentino. El equipo viene de ser campeón y tiene que demostrar por qué lo fue”, resaltó.