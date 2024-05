Paul McCartney se convirtió en el primer músico inglés billonario (¡en libras esterlinas!), según la lista de ricos que publicó el Sunday Times. El ex Beatle, de 81 años, vio incrementada su fortuna en 50 millones de libras durante los últimos dos años, tanto por los ingresos de su gira Got Back como por el aumento de valor de su catálogo. A eso hay que agregarle que Beyoncé grabó una versión de "Blackbird" en su último disco, Cowboy Carter, que el año pasado se relanzaron los dos álbumes compilatorios de los Beatles ("el rojo y el azul") con más tracks y también a la aparición del single "Now and Then".