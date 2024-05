Carlos Tevez se fue de la dirección técnica de Independiente con un cero. Y con una actuación que le deja a quien lo suceda en el cargo (Hugo Tocalli asumirá por ahora como interino), un serio problema para arreglar. El Rojo jugó un partido inexpresivo, a la altura de los últimos que disputó. Pero igual rescató un punto de Vicente López. Platense fue más impetuoso y tuvo las situaciones más claras de la tarde. Debió haber ganado. Pero no pudo pasar del 0 a 0 que, como expresa el lugar común, califica el trámite que más que jugar, se chocó y se raspó sobre un piso imposible. impropio de la Primera División del país de los campeones del mundo.

Los apuntes del cronista no dejan mentir: en toda la tarde, Independiente llegó dos veces al área "calamar". Sobre el final del primer tiempo, un derechazo de Lucas González exigió una gran atajada del arquero Cozzani que mandó el remate al córner. Y en el segundo, un cabezazo de Laso tras un tiro libre del lateral chileno Isla terminó en las manos del portero de Platense. Antes y después, el Rojo hizo magia. nada por aquí y nada por allá.

Con Iván Marcone lesionado y fuera del equipo hasta después del receso, Tevez improvisó un doble pivot central con Braian Martínez y Mancuello y puso por delante a los juveniles Tarzia y Luna por los costados y a "Saltita" González por el medio, con Maestro Puch como patrulla perdida en el ataque, Y con ese esquema, no pudo hacer nada: no tuvo llegada y tampoco pudo dividir la pelota ante el andar pujante y desmañado de Platense. En todo el primer tiempo le resultó casi imposible sostener la pelota.

Con los ingresos del chiquilín Santiago López y del paraguayo Avalos por Luna y Tarzia, Tevez buscó algo más de volumen de juego y de poder en el ataque. Pero no hubo caso. Dentro de un partido repleto de interrupciones y con la pelota volando por arriba porque por abajo, jugar era una quimera, Platense, corriendo y llenando el área de pelotazos cruzados a punto estuvo de ganarle. A falta de seis minutos para el final, Rey le sacó un cabezazo a quemarropa a Ronaldo Martínez y Fedorco salvó sobre la línea el rebote conectado por Gabriel Hachen.



En la conferencia de prensa posterior al partido, Tevez hizo sus últimas declaraciones como técnico del Rojo: "Me trajeron para salvar a Independiente en un momento difícil y me voy conforme con mi trabajo" expresó y luego agregó: "Quiero agradecerle también a la gente porque todos juntos pudimos salir de una situación complicada. Me sentí muy cómodo en el club. Agradezco a la dirigencia por haber confiado en mi. Hoy es un día triste por tomar esta decisión" dijo Tevez en el cierre con pena y sin gloria de su ciclo.