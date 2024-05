En un encuentro muy duro, lleno de errores y con el cansancio que arrastraban de un torneo muy complicado, las Yaguaretés supieron rehacerse de un comienzo adverso y se llevaron el triunfo por 15 a 12 ante República Checa para quedar en el quinto lugar del seven de Polonia.

A pesar de no haber podido subirse al podio como en los dos challengers anteriores, Las Yaguaretés se clasificaron al Seven de Madrid y cumplieron con un nuevo objetivo. Virginia Brígido Chamorro,Talia Rodrich y Gimena Mattus apoyaron los tries del conjunto argentino.