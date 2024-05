Según el Secretario de Culto de la Nación, Francisco Sánchez, las leyes del aborto, matrimonio igualitario y divorcio “buscan pervertir a nuestro hijos y hacer daño a la sociedad”. Así lo aseguró este sábado en su discurso de inauguración del Europa Viva 24, la convención con líderes de extrema derecha que organizó el partido español Vox en Madrid. Referentes en materia de derechos humanos, diversidad sexual y derecho de las mujeres expresaron su firme repudio a los dichos del funcionario.

“El secretario de culto promueve la discriminación y la muerte. Es inaceptable que haya funcionarios que, desde los lugares de decisión legislativas o ejecutivas, reivindiquen la discriminación y se descarguen contra la democracia”, afirmó Jenny Durán, activista feminista e integrante de la Campaña por el Derecho al aborto en diálogo con Página/12.

"Un fascista"

“Sánchez se dice conservador pero en realidad es fascista y fue a España junto al presidente a un encuentro del fascismo mundial”, sostuvo Durán y agregó: “En su discurso, apeló a importantes avances legislativos en Argentina como es la Ley de Divorcio, que formó parte de leyes fundamentales, junto a la patria potestad, para reconocer diferentes formas de vida, relaciones más honestas y permitir mayor paridad en las decisiones familiares. Así también, apuntó contra la Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que se votó para salvar miles de vidas, y que mujeres y personas gestantes dejen de ser penalizadas por el Estado. Y por supuesto, sabemos que el Secretario es un conocido homofóbico y sus dichos no hacen más que avalar la violencia hacia mujeres y diversidades”.

“Acabamos de presenciar la masacre de tres lesbianas en Argentina. Este tipo de discurso alimenta una visión en la que las mujeres, las personas LGBTI+ y los feminismos, además de otros grupos, somos responsables de cierta ‘decadencia’ del país. Por supuesto que esto habilita la agresión, la discriminación y, como estamos viendo de manera muy tangible, la violencia física en su forma más extrema”, dijo a Página/12 Ricardo Vallarino, presidente de la organización LGBTIQ+ 100% Diversidad y Derechos. “Las palabras del secretario de culto, nos ponen en peligro”, alertó.

Una mirada sectaria

Vallarino aseguró que los dichos del Secretario no expresan de ninguna manera los consensos de la sociedad Argentina, sino “una mirada intolerante y sectaria que desnaturaliza por completo la función pública que debería cumplir”.

Sánchez fue uno de los funcionarios que acompañó al presidente Javier Milei en su viaje por España. Este viaje generó polémicas, no solo porque la agenda no incluyó reuniones oficiales con autoridades, lo que generó el enojo del gobierno de Pedro Sánchez, sino que, pese a que su ida a Madrid no tuvo nada que ver con sus funciones en el gobierno, el viaje fue abonado con recursos públicos. “La participación de representantes en un foro partidario de ultraderecha mundial es muy preocupante, y no queda claro si había agenda oficial ni con qué fondos participó”, dijo Vallarino.

“Volvimos a la época del mito de la nación católica. El Secretario pertenece a una facción católica ultraconservadora que pretende imponer sus valores a toda la sociedad Argentina. Sus dichos implican también antisemitismo, antiislamismo y directamente un llamado a la intolerancia religiosa y social”, advirtió el presidente de 100% DyD. Cercano a Patricia Bullrich y con buen vínculo con la vicepresidenta Victoria Villarruel, Sánchez se vio envuelto en una fuerte polémica al ser elegido como Secretario de Culto, debido a sus declaraciones previas donde pedía la pena de muerte para Cristina Kirchner, criticaba al papa Francisco por progresista y declaraba abiertamente su rechazo al islamismo y su claro antisemitismo.

Nunca es momento

Durante su discurso, el funcionario libertario hizo un recorrido histórico sobre la aprobación de leyes en Argentina que hicieron “retroceder” al conservadurismo. “En 1987, en plena crisis económica, el pésimo Gobierno radical alfonsinista promovió el debate por el divorcio vincular, y se aprobó, en el peor momento para plantear un tema como ese en una Argentina en crisis económica”, afirmó y enseguida recordó la aprobación del matrimonio igualitario: “Muchos creíamos que no era el momento en Argentina, en plena crisis como vivimos casi siempre, pero lo promovieron y lo aprobaron”.

Luego cuestionó la ley de aborto legal, que fue aprobada por el Congreso en 2020 “en plena crisis gravísima, no solo económica sino también por el covid”. Y agregó que “también se aprobaron leyes para que la ideología de género sea obligatoria en las escuelas, para pervertir a nuestros hijos, para hacer daño a nuestra sociedad”.

Dilatar para no cambiar

Sobre la cuestión del "momento inoportuno" para sancionar derechos, Vallarino sostuvo que “es un argumento que se usa siempre para retrasar derechos y políticas de igualdad, pero lo que en verdad molesta es el fondo de la cuestión”. Y agregó: “Para que quede claro, sin aceptar los supuestos de "crisis" que mencionó el funcionario: nunca es demasiado temprano ni inoportuno fortalecer la democracia por medio de políticas igualitarias”. Por todo lo mencionado, la organización 100% DyD repudió y pidió la dimisión del Secretario de Culto.

Por su parte, Durán afirmó: “Claro que el conservadurismo ha tenido retrocesos. La democracia, la participación y la movilización popular han hecho que en nuestro país y en toda Latinoamérica se amplíen derechos para formar ciudadanías más libres y con mayor autonomía. Por eso este gobierno se enfrenta a los derechos adquiridos y a nuestra democracia”. “Los movimientos feministas hemos logrado grandes avances, no es casualidad esta reacción, nos atacan porque nos tienen miedo. Lo que es muy significativo es que un Secretario de Culto, que debe velar por la espiritualidad del país, se exprese a favor de la exclusión y la muerte”, completó.