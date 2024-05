Ganó un partido de los últimos diez en el torneo local. La situación de Central es crítica. Se extiende el mal momento y Miguel Russo no le encuentra salida al equipo, lo que obliga a la dirigencia a reflexionar sobre el futuro. El último acto del descalabro fue anoche ante Tigre, un rival que llegó al Gigante con el paupérrimo antecedente de tener solo un triunfo en todo el año. Y no ganó la visita porque en la última pelota Facundo Mallo marcó el empate con tanto de cabeza en un tiro de esquina.

Maximiliano Lovera no tuvo anoche una buena actuación y Central lo sufrió. El jugador que sacó al equipo de las urgencias en los últimos compromisos careció de injerencia en el área rival y Central expuso todos sus problemas incluso ante un rival que es el más flojo de la temporada en el fútbol argentino. Es que el canaya pasó de la impotencia al desconcierto y en el segundo tiempo cayó en la desesperación. Porque Tigre lo sorprendió con poco esfuerzo. Quizá el mérito del rival estuvo en atacar sin especulación a pesar de su muy mal presente. Y en el primer remate al arco Maroni sorprendió a Broun con un fuerte derechazo desde 30 metros que se le metió al arquero sobre su palo derecho.

Módica corrió todo el tiempo y se esforzó por encontrar juego con la pelota. Pero los que generan jugadas con pases no encontraron el espacio en el área visitante. Y más allá de algún que otro desborde de Campaz, en el área de Zenobio no pasó nada que preocupe al arquero. El más preocupado en el Gigante fue Miguel Russo. El técnico reemplazó por lesión a Sandez y para despertar al equipo salió a jugar en el segundo tiempo con O’Connor y Ortiz por el intrascendente Gómez y Martínez. Pero nadie aportó ideas. La única forma de llegar al área rival fue con centros y los intentos de Martínez de ir hasta el fondo. Malcorra hace tiempo que ya no asume la conducción del equipo, Campaz se fue silbado y no alcanzó con el despliegue de Módica. Pero Tigre jugó los últimos 15 minutos sin cruzar la mitad de la cancha y en un descuido se le fue la victoria. Mallo ganó por arriba en el último corner de la noche y con su gol evitó el papelón en el canaya. Solo eso.

1 Central: Broun; Martínez, Mallo, Quintana, Sandez; Lovera, Gómez, Martínez, Malcorra; Campaz, Módica. DT: Miguel Russo.

1 Tigre: Zenobio; Ortega, Fernández, Lomónaco, Marchese; Galván, Garay, Maroni, Cardozo, Armoa; Contín. DT: Sebastián Domínguez

Goles: PT: 13m Maroni (T). ST: 49m Mallo (C).

Cambios: PT: 43m Rodríguez por Sandez (C). ST: Desde el inicio O’Connor y Ortiz por Gómez y Martínez (C), 23m Giaccone por Campaz (C), 33m Ferreira y Medina por Armoa y Contín (T), 35m Forclaz por Maroni (T) y 45m González por Galván (T) y Komar por Quintana (C).

Arbitro: Andrés Merlos

Cancha: Central