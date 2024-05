“Soy el máximo exponente de la libertad a nivel mundial”, lanzó anoche un desatado Javier Milei durante su charla con Jonathan Viale por TN, en el regreso de su gira por España. Fue cuando le preguntaron por el conflicto con su par español, Pedro Sánchez, y los reproches que le hicieron llegar incluso desde la oposición amigable y el empresariado dada la magnitud de las inversiones de la península ibérica en el país. “Estoy en otra liga y eso los irrita porque demuestra lo berreta que son, adonde yo voy genero un terremoto. Les encantaría estar donde estoy yo”, disparó. Minutos después recordó su admiración por la “humildad” del libertario más grande de la historia: Moisés.

Milei también se refirió a la postergación del Pacto de Mayo, dado que no llegó a al fecha señalada del 25 con la ley bases aprobada. “No hay Pacto de Mayo porque no va a estar la ley Bases. Se puede hacer el 20 de junio, o el 9 julio. Son reformas que tiene que ver con el largo plazo”, dijo. “Son reformas que tienen que ver con el largo plazo. Quince días más, menos, un mes más, no va a mover el amperímetro”, agregó.