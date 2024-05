"Va a participar de un show donde él mismo va a cantar y va a ser la figura relevante de ese show musical. Algo inédito en la Argentina". Con esas palabras el vocero presidencial Manuel Adorni develó la "sorpresa" que Javier Milei prepara para la presentación de su libro "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica", que será este miércoles por la tarde/noche en el Luna Park. Lejos de la realidad, y de los desmanes que están generando sus dichos y sus políticas con otros países y también en las provincias --muchas de ellas no tienen los fondos necesarios ni siquiera para pagar salarios--, el Presidente dijo que él es "el máximo exponente de la libertad a nivel mundial, le guste a quien le guste", que "a donde va genera un terremoto", y que quienes lo critican son "cucarachas que están en otra liga". Con esa actitud, presentará el libro. Allí lo acompañarán en el escenario el diputado José Luis Espert y también Adorni.



"Primero está el miércoles", respondió Milei ante la consulta que le hicieron en una entrevista televisiva sobre el conflicto docente que desembocará en un paro a nivel nacional este jueves. Inmediatamente después de eso se puso a hablar muy entusiasmado sobre el evento en el Luna Park. “¿Cómo pagamos el Luna Park? La editorial Planeta le transfiere las regalías a una empresa. Al Estado no le cuesta un centavo, como ninguna de mis otras actividades”, indicó sobre los gastos que implicarán el evento. Desde el entorno del mandatario dicen que esperan la asistencia de unas seis mil personas.

El precio de cada libro ronda los 23 mil pesos y la entrada al show que Milei encabezará el miércoles será gratuita. Para conseguirla los que quieran asistir deberán pasar antes, cerca de las 16.30, por Plaza Roma, a tan solo una cuadras del estadio. El ingreso será desde las 18, pero el show, dicen en Casa Rosada, empezaría más cerca de las 20. Podría durar hasta pasadas las 23.

No se sabe aún cómo será la parte del "show" en la que el presidente cantará, ni tampoco cuál será su vestuario. El mandatario ya hizo conocida, en reiteradas ocasiones, su propia versión de la canción "Panic Show", de la Renga, en la que canta: "Hola a todos/yo soy el león". En 2018, en tanto, el ahora Presidente había participado de un programa de "talentos", que conduce el presentador Guido Kaczka y allí, disfrazado de Leonado Favio con un pañuelo en la cabeza, cantó el tema "Fuiste mía un verano". En este caso, sin embargo, todavía es una incógnita el repertorio del presidente/cantante.

La presentación del libro estará a cargo de José Luis Espert, que compartirá una especie de living montado en el escenario, junto con Milei y Adorni. El Presidente fue acusado de cometer plagio en el texto que presentará y que lleva su nombre y también hubo problemas con la biografía del mandatario porque en una edición decía que Milei había egresado de la Universidad de Buenos Aires, cosa que no es cierta. "No existe el plagio", dijo el martes por la mañana Adorni.

Sobre el show, el vocero presidencial remarcó que "el Presidente no festeja nada, solo el placer y el festejo de publicar su libro después de no haberlo podido hacer en la Feria del Libro. Es un evento que financia él mismo”. Adorni se refería a que el acto, de manera inicial, iba a llevarse a cabo en la Feria del Libro unas dos semanas atrás, pero ese evento se suspendió porque el presidente acusó a los organizadores de la Feria de "kirchneristas", y de querer hacerle "un boicot".

"La agenda de los políticos argentinos es la agenda de los liliputienses. Es otra liga, yo estoy en otra liga y eso los irrita porque muestra la insignificancia de los políticos argentos, lo berretas que son, del poco alcance que tienen. En cambio donde yo voy genero un terremoto", dijo Milei el lunes por la noche y añadió que "yo tengo un rol que es ubicar a Argentina en el mundo y estos liliputienses en términos de coeficiente intelectual no lo entienden. ¿Usted se va a poner a discutir con una cucaracha? No. no se preocupa por lo que diga alguien así".

Este martes, en tanto, el mandatario dio un discurso en el congreso anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas y el sábado tendrá el próximo evento importante. También a modo de espectáculo ,el jefe de estado brindará un discurso desde el balcón del cabildo de la ciudad de Córdoba en el que criticará a "la casta", por no aprobar las dos leyes que él quería tener listas para ese día y para poder firmar así el famoso "Pacto de Mayo": la ley Bases y el paquete fiscal. Ambos proyectos siguen su tratamiento en el Senado de la nación, sin lograr, por ahora, tener dictamen.

En el acto que se llevará adelante en Córdoba el sábado --sin la firma del pacto y sin la presencia de los gobernadores-- Javier Milei, según confirman desde su entorno en tono irónico y tras la escalada del conflicto con el presidente de España, Pedro Sánchez, dicen: "el sábado el Presidente celebrará con la gente el haber roto las cadenas españolas".