En medio de críticas y preguntas sin respuestas, el presidente de la comisión de Presupuesto del Senado, el libertario jujeño Ezequiel Atauche, dispuso el paso a un cuarto intermedio sin fecha ni horario para seguir discutiendo el paquete fiscal, atado a la ley Bases y cuyo dictamen se le complica cada vez más al Gobierno.

El radical Martín Lousteau planteó una serie de interrogantes sobre aspectos legales del blanqueo de activos, sin que nadie del oficialismo explicara ni despejara dudas. En ese contexto, el senado porteño reclamó presencia del Ejecutivo para responder y expresó que el blanqueo sólo favorece a los “más ricos entre los ricos del país". El neuquino Omar Parrilli (UC-UxP) también reclamó por el vacío legal del blanqueo para extranjeros y dijo que convierte a la Argentina en un “paraíso fiscal que le abre la puerta a delitos internacionales como narcotráfico, y el tráfico de armas y personas”: “Junto con la plata viene el dueño”, señaló. El jefe del interbloque de UxP, el formoseño José Mayans planteó el contexto en que se debate el proyecto, en medio de una crisis de ingresos de los sectores populares y de los recortes a las provincias que “comenzaron a generar problemas” --expresó sin mencionar a Misiones--, y que “van a repercutir en todo el país”. También reclamó garantizar que los ingresos que generan los impuestos “sean coparticipables” y, con una advertencia a gobernadores y senadores dialoguistas, expresó: “Tomémonos todo el tiempo necesario, discutamos esto hoy, porque después sonamos”.





El debate



El primer vicepresidente de la comisión, el puntano Fernando Salino (UxP), abrió la discusión en el Salón Azul y avaló la postura opositora de continuar el debate y realizar modificaciones en el texto original y tirar por tierra el argumento oficialista de dejar en manos del Ejecutivo los cambios que se introduzcan. “Le estamos dando a la reglamentación un espacio que no tiene porque hay potestades que no se pueden tratar por esa vía”, señaló y explicó que reglamentar “no es legislar, es hacer operativa la ley".

Desde distintas bancadas de la oposición, comenzaron a volcar críticas y preguntas que no tuvieron respuestas en el oficialismo. La bonaerense Juliana di Tullio (UC-UxP) consultó si continuará la modalidad de traer invitados y Atauche buscó cerrarle el paso: “Desde la presidencia por ahora no vamos a admitir más oradores, vamos a continuar con el debate”. “Usted no puede decir que la presidencia no va a admitir, eso es muy arbitrario y muy propio de la visión que tienen del poder. Usted tiene que decir ‘voy a poner a consideración’ y ahí la comisión decide”, replicó Mayans al misionero.

Fue entonces que Lousteau desempolvó una larga lista de preguntas. “El artículo 4 (del blanqueo) dice que un condenado en primera instancia puede blanquear”, arrancó. “Vamos a pasar la pregunta por secretaria y respondemos por escrito”, respondió Atauche. “Que vengan los funcionarios y los especialistas para explicar”, replicó Lousteau.

Las preguntas continuaron: Quien está procesado por lavado de dinero, ¿puede entrar al blanqueo? ¿Un funcionario ruso podría blanquear criptomonedas sin importar quien fue su emisor?, dijo y recordó que es la primera vez que se permite el blanqueo a extranjeros.

Di Tullio agregó otra duda sobre el blanqueo: “El blanqueo de los fideicomisos ciegos le permitiría blanquear a la familia (del narcotraficante) Escobar Gaviria o (el traficante de armas) Monzer Al Kassar sin conocer la trazabilidad del dinero, se trata de delitos internacionales que no se pueda blanquear en Argentina”. Y siguió: "Empresarios que se mudan a Uruguay para no tributar en el país también pueden blanquear, lo de los testaferros habría que eliminarlo, es una vergüenza, una joda impositiva --agregó--. No se pueda hacer de la Argentina un paraíso fiscal”.

“Es importante marcar el contexto en que estamos discutiendo esta ley --arrancó Mayans--: el que no llega a una canasta de mil dólares es pobre y el que no pasa los 500 es indigente. Hay provincias que empiezan a tener problemas: sus trabajadores ganan 450. Paga la luz y el alquiler y se quedan sin plata para alimentos. Esto es central para sostener un sistema republicano y federal de Gobierno”, dijo.

Y siguió con la situación en las provincias: “Sacaron los subsidios y se pagan más servicios, y repercute en las provincias con un 30 por ciento menos de coparticipación. Sacaron el Fonid para los docentes, que son el 50 por ciento de los empleados públicos de las provincias; a los que se suman la policía, los médicos, la justicia, los judiciales” y advirtió: “Empezó el problema con los gobiernos provinciales. Va a repercutir en el país”.

“Se sigue recaudando Iva, Ganancia, importación, exportación. No tenemos presupuesto, el Gobierno está ganando tiempo y las provincias olvídense. ¿El Impuesto país, se va a coparticipar? Este es el momento para discutir, si no lo hacen ahora nunca mas”, lanzó Mayans como advertencia a las provincias alineadas con el Gobierno.