La plataforma de streaming Amazon Prime Video lanzó este miércoles su nueva película, Nahir, sobre la vida de Nahir Galarza, la joven argentina que fue condenada a prisión perpetua por el crimen de su novio Fernando Pastorizzo, ocurrido en 2017 en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú.

Se trata de uno de los estrenos más esperados para los amantes de los policiales, ya que el caso de Nahir fue uno de los más resonantes de los últimos años. La actriz argentina Valentina Zenere, quien está radicada en Madrid y participó en producciones como Casi Ángeles, Élite, Soy Luna y Aliados, interpreta a Galarza, quien tenía 19 años cuando en 2018 se convirtió en la mujer más joven en ser condenada a prisión perpetua en el país.

El elenco se completa los artistas Mónica Antonopulos (Vidas Robadas, Muerte en Buenos Aires), César Bordón (Luis Miguel, la Serie, Algo Incorrecto), Nacho Gadano (Diario de un Gigoló, Violetta) y Simón Hempe (Entrelazados, Go! Vive a Tu Manera), entre otros.



El filme, creado por Lucas Jinkis, dirigida por Hernán Guerschuny y escrito por Sofía Wilhelmi, está disponible en más de 240 países, y podrá verse en la app de Prime Video para Smart TV y dispositivos móviles, en tres pantallas simultáneas, así como a través de Claro, Telecentro, o Movistar Móvil o suscripción fija a internet.

El caso de Nahir Galarza

En diciembre de 2017, Nahir Galarza, una joven oriunda de Entre Ríos, fue acusada por el asesinato de su novio, Fernando Pastorizzo, tras recibir una serie de disparos en la ciudad de Gualeguaychú. El delito fue caratulado como homicidio agravado por el vínculo y el uso de arma de fuego.

En junio de 2018 comenzó el juicio oral, que terminaría por condenarla a prisión perpetua. A partir de los indicios en su contra, ella se declaró culpable a sus 19 años, y se convirtió en la mujer más joven del país en recibir esta penalidad, y cumple su condena en el penal de Paraná.

Nahir Galarza antes de ser condenada a prisión perpetua. (Imagen: Redes sociales)

La historia, sin embargo, dio un giro de 180º en 2022, cuando la joven acusó a su padre, Marcelo Galarza, un oficial de la policía, de ser el verdadero asesino. “Yo no lo maté a Fernando, fue papá”, le habría dicho la joven a su abogada en 2022. Sin embargo, fue descartado por la Justicia.

Asimismo, en abril de este año, la justicia sobreseyó al tío de Nahir Galarza quien había sido acusado por ella en enero de 2022 por presunto abuso sexual ocurrido durante su infancia. El sobreseimiento fue ordenado después de que se conocieran los resultados de las pericias en la causa instruida por el fiscal Jorge Gutiérrez.

“Se resolvió el sobreseimiento por no poder contar ya con prueba incriminante. No se podía avanzar hasta un juicio en que no se podía acreditar la versión de la denunciante”, confiaron fuentes judiciales.