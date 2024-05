Esta semana se dio a conocer el caso de Milo, un trabajador trans no binario recientemente reincorporado a su puesto laboral en la Casa de la Moneda tras una primera sentencia para la reinstalación del cupo. Por las mismas horas, se informaron más de 120 nuevos despidos en el INADI, entre las cuales se encuentran afectadas más de 15 personas TTNB+ ¿Cómo sigue la pelea por una ley cercenada?

Hacia los primeros días de mayo la cifra de trabajadores y trabajadoras TTNB+ en el estado que habían sido despedidas ascendía a 105, tan solo dos semanas después y con la llegada de cientos de telegramas en todas las dependencias públicas se cuentan más de 120. La reiteración de las desvinculaciones, dirigidas específicamente hacia identidades disidentes que ingresaron por cupo son ilegales de acuerdo a lo dictado por la Ley 27.636 de Cupo Laboral Travesti Trans. Además cada uno de los relatos da cuenta de que se implementan mediante procedimientos violentos que no comienzan solo con la recepción del mail o telegrama. Por lo general son el resultado de una operación de desgaste atado a un marco general de vaciamiento del Estado y erradicación de políticas de género de manera transversal.



Desde la noche del lunes y hasta estas últimas horas fueron notificades por GDE más de 120 trabajadorxs que serían desvinculades del INADI, la mayoría de elles con una antigüedad de entre 10 y 25 años, en lo que denuncian que es un ataque al corazón del organismo ya que casi la mitad de la nómina de sus trabajadorxs fueron despedides. “No solo nos despidieron sin respetar ningún tipo de cupo trans, cupo por discapacidad sino que incluso echaron gente conviviendo con VIH. Es claro, la intención es vaciar el INADI” dice Julia Amore, quien se ha visto profundamente afectada por estas últimas medidas.

Por otro lado, los engranajes y las estrategias gremiales que se han puesto en funcionamiento traen reparaciones en algunos casos. El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nro.13 dictó sentencia ordenando a la Casa de Moneda a que reincorpore a su puesto a Milo, un trabajador trans no binario que se dedicaba al proyecto de transformación digital del sector público, proyecto que hoy está disuelto. Se trata de un fallo que sienta jurisprudencia y genera un precedente que será de suma importancia en adelante.

“La gerencia donde trabajaba empezó a estar a cargo de una persona simpatizante del actual oficialismo y desde ese momento empezó a haber persecución ya que el jefe se encargó de decir que éramos ‘privilegiados’ y ‘vagos’ por ser parte del cupo. De esta manera comenzaron a hostigarme y terminé efectuando una denuncia en la CIOT por la violencia que sufría. Esa denuncia nunca fue investigada por el organismo y el 1 de febrero del corriente año es que deciden desvincularme. Cuando me llegó el telegrama me sentí muy desolado, porque simplemente decía ‘a partir del día de la fecha prescindimos de sus servicios’ sin tener en cuenta mi ingreso por cupo laboral trans y la reglamentación que esto conllevaba. Sentí mucha angustia y desesperación porque no sabía cómo iba a afrontar mi alquiler y gastos” cuenta Milo

Sin números oficiales, y con cautela en relación a la fragilidad de la situación se conoció que por vía administrativa ya han sido reincorporadas dos trabajadoras en Vialidad, también están en tratativas reincorporaciones en el Ministerio de Trabajo y Cancillería que por lo pronto tendrían resultados optimistas. Sumado al dictámen en relación a la Casa de la Moneda como una herramienta de derecho comparado que logra correr la vara, el notable trabajo de los gremios y los equipos legales abre la cancha para una nueva vuelta de tuerca.

Milo además agrega: “Tanto la junta interna como el equipo jurídico de ATE Capital fueron los que más me ayudaron a atravesar el proceso de enfrentarme al sistema judicial. Tenía miedo y no sabía qué esperar; pero al haber interpuesto una medida cautelar fue un proceso dentro de todo no tan largo y sentí muy buena predisposición del fiscal Fernandez Madrid quien estaba a cargo de mi causa”

La relación entre la comunidad LGBTTNB+ y las centrales obreras ha sido un ítem cuya construcción requirió de articulaciones y aprendizajes. La tradición militante dura de estos últimos y el poco tránsito histórico que ha tenido en relación especialmente a la comunidad TTNB+ puso sobre la mesa la necesidad de profunda escucha y rediseño de estrategias particulares.

Clarisa Spataro, secretaria de género y diversidad sexual de ATE Capital cuenta: “El desafío mayor es haber logrado la confianza de la comunidad hacia el sindicato y poder sentirnos todes iguales, todes parte de la clase trabajadora. A fines del año pasado cuando preveíamos que esta situación de despidos podía empezar con la nueva gestión de Milei hicimos un gran plenario de la diversidad sexual justamente para fortalecer los lazos sabiendo que la herramienta fundamental que tenemos les trabajadores es la organización”.

ATE, la Asociación de Trabajadorxs del Estado, desde hace tiempo trabaja en una estrategia legal ante los despidos enmarcados dentro del Cupo Laboral: “los casos de cupo los estamos trabajando desde las mesas de negociación que se puedan ir abriendo en los sectores. Eso no está siendo tarea fácil en la mayoría de los organismos. Pasado un plazo se comienza con la estrategia legal, esto es presentación de cartas documento y posteriormente una presentación pluri individual”. Por último como herramienta, recomienda: “esté afiliade o no, que se comunique con la junta interna de ATE de su sector. Eso es lo principal. Todos los sectores nos estamos dando la estrategia de la pelea sindical como primera medida. La organización y la masividad es lo que nos va a defender de esta crueldad inhumana que estamos padeciendo”

De diciembre a esta parte el pacto democrático parece resquebrajarse ante el avance de un modelo de sociedad cada vez más restringido. Ya no entran todos. La aparición de despidos que luego serían masivos, con la premisa del Presidente de que sean 70 mil (familias) los desvinculados del Estado.

Esto sumado al cierre de instituciones clave y de dependencias fundamentales como las del Correo Argentino,(que ya son más de 900 puntos de conexión desmantelados), o Radio Nacional y los medios de televisón y radiodifusión que no solo son empresas nacionales sino una forma directa de ejercer la democracia a través de la accesibilidad, la información y la comunicación.

Los discursos de odio recorren pantallas y conferencias oficiales, la persecución a todo sujeto otro que no sea el oficialista, y mucho más si es desviado que no entra en la RAE, se hace cada vez más cruel. Rige una alerta en el país, la del desguace de los derechos ciudadanos es decir, el fustigamiento a la democracia.