Atalanta hizo todo lo que tenía que hacer: derrotó 3 a 0 en la final de la Europa League al Bayer Leverkusen de Alemania, ganó el primer título continental de su historia y le interrumpió al campeón alemán su impresionante serie invicta de 51 partidos. La definición jugada en el Aviva Stadium de Dublin (irlanda), además tuvo una figura excluyente: el nigeriano Ademola Lookman, autor de los tres goles que consagraron al equipo de la ciudad de Bérgamo, al norte de Italia. El exarquero de Racing, Juan Musso estuvo en el arco de los nuevos campeones en tanto que el exvolante de River, Exequiel Palacios, participó durante 68 minutos de un partido siempre desfavorable para el Leverkusen.

Desde que Parma se impuso en la edición 1998/99 de la Europa League, un equipo italiano no alzaba el segundo trofeo europeo a nivel de clubes. Por eso, es valorable lo que Atalanta consiguió sin tener de su lado los millones de euros que disponen los clubes más poderosos. Su tarea defensiva casi no tuvo fallas. Con un gran despliegue físico y una notable aplicación, el equipo que desde la temporada 2016/17 dirige Gian Piero Gasperín incomodó a los alemanes en toda la cancha, les ganó los anticipos, no los dejó crecer y cuando recuperó la pelota, fue contundente.

A los 11 minutos del primer tiempo, Davide Zappacosta se desprendió por la derecha, cruzó la pelota al área del Leverkusen y Lookman abrió su cuenta con un remate corto. Un cuarto de hora más tarde, Lookman capturó un mal pase atrás del marroquí Amine Adli, cortó hacia adentro para quitarse la marca del suizo Granit Xhaka y con un derechazo bajo, alojó la pelota al lado del palo izquierdo del arquero Matej Kovar.

En la segunda etapa, Atalanta se replegó para salir de contraataque y le dejó la pelota al Leverkusen pero sin dejarlo entrar a su área. El técnico español, Xabi Alonso, llegó a poner cuatro delanteros para presionar a la última línea italiana donde se destacó el juvenil de 20 años y 1, 94 de estatura Giorgio Scalvini. Pero ni siquiera eso le alcanzó. A la media hora exacta del complemento y tras recibir de Gianluca Scamacca, Lookman anotó el tercero de Atalanta, aseguró el titulo y se llevó la pelota a su casa.

Fundada en 1907, la "Diosa" tal su apelativo vive su hora de mayor gloria. Y la ratificación de un gran momento deportivo: jugó cuatro de las últimas cinco ediciones de la Champions League y ya está clasificado para la temporada 2024/25. Hasta ayer solo había ganado la Copa Italia de 1962/63. Desde ahora, la Europa League también reluce en sus vitrinas.