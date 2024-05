Hernán Casciari supo desde muy chico que su oficio sería contar historias. El escritor que empezó a trabajar de muy chico en un diario de Mercedes, su ciudad, tenía menos de 12 años y ya tenía claro que se dedicaría a escribir el resto de su vida. "Fundé una revista y un diario antes de los 20 por necesidad, más que por oficio", dijo. En una entrevista con Víctor Hugo en la 750, repasó su carrera y adelanta "La señora que me parió", su nueva obra que llega a la calle Corrientes.

"Soy una persona que, por suerte, supo desde muy temprano que su oficio iba a ser contar historias. Lo supe antes de los 12 años", sostuvo Casciari, y relató que empezó a trabajar muy temprano en diarios de su pueblo. "Soy de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Fundé una revista y un diario antes de los 20, más que por oficio, por necesidad de comunicación", contó.

"Viví durante un tiempo de ganar concursos literarios en el extranjero. Stalkeaba a los jurados de los concursos y trataba de escribir como ellos para que ellos sintieran que estaba escribiendo bien, porque son muy ególatras los jurados de concursos", recordó.

"En uno de los concursos que gané en 1999 en Francia, fui a recibir el premio en el país con un bolsito para cuatro días, me regalaron el viaje ellos, me enamoré de una catalana en el aeropuerto Charles de Gaulle y me quedé viviendo con ella 15 años", agregó.



"En esos primeros 15 años dejé de ser escritor y apareció en internet lo que se llamaba blogs y empecé a escribir ahí de forma humorística, de forma muy distinta a cómo escribía antes. Yo antes trataba de ser inteligente y solemne y de joven quería ser un escritor trascendente y en los blogs empecé a escribir como quien soy, de forma muy cotidiana y ahí empezó a funcionar", afirmó.

"Escribí una novela que se llamó Más respeto que soy tu madre fingiendo ser una ama de casa. Las editoriales se interesaron muchísimo porque tenía muchos seguidores en ese blog. Me contrataron grandes multinacionales y renuncié a los dos años y fundé lo que hoy se llama Editorial Orsai", repasó.

La obra de Casciari en calle Corrientes

Después de un extenso recorrido en el circuito off, el escritor Casciari llega a la avenida Corrientes con La señora que me parió, una obra que él mismo definió como lamentablemente basada en hechos reales y que cuenta con la presencia estelar de Chichita, su madre, en el escenario.

Orsai, el espacio creado por Casciari donde se desarrollan experiencias de producción gráfica y audiovisual financiadas de manera colectiva, se asoció con el Paseo La Plaza y convocó a cientos de socios productores para impulsar la primera experiencia de producción teatral en comunidad.

Los socios de este proyecto tomarán decisiones en todas las instancias del proceso teatral, desde el nombre de la obra a los detalles del guión. Las votaciones se hacen de forma online para que puedan participar los socios productores ubicados fuera de Argentina. Muchos de ellos participarán además en forma presencial o vía streaming.

Con esta propuesta, que Orsai ya implementó en experiencias cinematográficas y editoriales, los inversores aprenden el proceso de desarrollo de una obra de teatro en el circuito comercial, teniendo en cuenta los aspectos técnicos, artísticos y de comunicación. Se trata de una experiencia revolucionaria en la producción de artes escénicas. Esta obra es la primera de una serie de varias propuestas que Orsai planea estrenar durante el año 2024, de la mano del Paseo La Plaza. Borges.