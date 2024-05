En Tierra del Fuego, los comerciantes mostraron gran preocupación por las boletas de servicios. El referente del Centro de Almaceneros de Río Grande, Luis Schreiber, afirmó que “a algunos comercios les llegó una factura con más del 1.600% de aumento”. Y dijo que “toda la provincia tiene que estar unida en el reclamo” frente al aumento de tarifas.

“Creo que la población se dio cuenta de que si no revertimos esta situación, es para cerrar las puertas e irse porque no va haber comercio o deporte que exista, con estas tarifas no se puede trabajar”, destacó.

Consultado por la dolarización del gas, se preguntó a quién beneficia el aumento. “Se entiende que quieren llevar el gas a un precio internacional, al precio de mercado. Pero es un recurso que extraemos de acá y que nosotros lo vamos a tener que pagar al precio que está en la bolsa", razonó. "Si lo nuestro es para nosotros, me parece que deberíamos aprovechar lo nuestro y luego vender el excedente, pero al parecer ellos tienen otra idea”, sentenció en relación al gobierno nacional.

Además, expresó que “tenemos que pensar en retrotraer esta situación porque no hay posibilidad de seguir trabajando con estos aumentos". "Si queremos tarifas internacionales, tenemos que estar pagando sueldos internacionales”, explicó en declaraciones a FM del Pueblo.

Sobre el discurso del gobierno nacional con relación a la baja en los precios y la inflación, Schreiber opinó que “la realidad que se vive es otra, si bajan los precios es porque el comercio se está yendo o porque tiene productos próximos a vencer”.

Por último, manifestó que “lamentablemente cada vez hay más gente revisando los containers afuera de los supermercados, sinceramente se está viviendo una situación crítica”.