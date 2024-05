El gobernador del estado mexicano de Nuevo León (norte), Samuel García, informó este jueves que subió a nueve la cifra de muertos y 70 los hospitalizados tras el desplome de un templete durante un acto de campaña en la capital, Monterrey, del candidato presidencial por el opositor Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, quien resultó ileso.



"Actualización: 70 hospitalizados, 9 defunciones y 11 pacientes se dieron de alta (...) Le pido a Dios mucha fuerza para las familias de los difuntos y lesionados. Estamos con ustedes ", dijo García en la red social X en la madrugada.



Antes, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en la misma red social, apuntó: "Según me informa Samuel García, gobernador de Nuevo León, que está en el lugar de los hechos, se reportan cuatro fallecidos y 15 heridos", indicó López Obrador.



El escenario que se había instalado para el cierre de campaña de Lorenia Canavati, candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de San Pedro, Nuevo León, prácticamente se derrumbo en el cierre de campaña celebrado en el campo de béisbol El Obispo, en la zona poniente del municipio.



Fuerte viento

Según registros de redes sociales, donde se transmitió el acto político, el accidente ocurrió alrededor de las 18:00 horas (00:00 GMT del jueves) cuando un fuerte viento movió el escenario. En las imágenes se observa a los candidatos Álvarez Máynez y Lorenia Canavati corriendo del escenario, mientras las torres y la pantalla principal en el escenario se desplomaban.



Al lugar llegaron agentes de los cuerpos de emergencias y de Protección Civil estatal y del municipio de San Pedro para atender a los heridos. "Los integrantes de mi equipo que resultaron lesionados ya están siendo atendidos en el hospital. Me dirijo nuevamente al lugar de los hechos para acompañar a las víctimas", escribió Álvarez Máynez en la red social X.



El accidente sacudió las campañas electorales a una semana de que terminen en México, donde su partido, Movimiento Ciudadano (MC), espera convertirse en una de las principales fuerzas políticas.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL), estado del norte de México donde ocurrió la tragedia el miércoles, anunció este jueves una investigación después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió en su conferencia diaria a la "autoridad competente" indagar sobre los hechos.

"Expresamos nuestra solidaridad con la organización política, con Movimiento Ciudadano, sus dirigentes, sus candidatos, sus militantes, sabemos que ellos no tienen culpa, ellos hacen sus actos, como todos, ahora que hay campañas. De todas maneras, la autoridad tiene que investigar”, indicó el mandatario.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, de MC, argumentó en una conferencia este jueves que los "tomó por sorpresa" la tormenta. "A todo Nuevo León decirles que esto ayer nos tomó por sorpresa, no estaba ni siquiera pronosticada en la ciudad una tormenta y fue tan rápido, que el caso en particular de este cierre, el personal y quienes asistimos no podíamos dar crédito de lo que sucedía", aseveró García. No obstante, el escrutinio subió porque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había pronosticado el miércoles un viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora.

Tormenta para las campañas

El incidente sacude las campañas a una semana de que terminen, el 29 de mayo, pues Álvarez Máynez suspendió sus actos este jueves sin anunciar cuándo los reactivaría, y la candidata presidencial oficialista, Claudia Sheinbaum, también canceló en solidaridad un mitin en Monterrey.

El agregado de encuestas recopilados por la firma Oraculus en 'Poll of Polls', muestra un 12 % de intención de voto para el candidato de MC, por debajo del 33 % de la opositora Xóchitl Gálvez, de la alianza Fuerza y Corazón por México, y el 55 % de Sheinbaum, de la coalición Sigamos Haciendo Historia.

Álvarez Máynez ha rechazado los llamados a renunciar que le hacen los partidos tradicionales que apoyan a Gálvez, Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), mientras busca que MC sea una de las principales fuerzas del Congreso.

El representante de MC compartió un video en X donde explica que acudió a una junta de evaluación médica en el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González, donde están 12 de las 25 personas que siguen hospitalizadas, a las que aprovechó para visitar.

“Afortunadamente, las personas que están siendo atendidas están estables. Vamos a seguir en comunicación con cada una, y también muy de cerca con las autoridades para todos los temas que tengan que ver”, prometió.

Por otra parte, el profesor de política de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Ulises Corona opinó en una entrevista con EFE que Álvarez Máynez debe "dar reflexión" tras el accidente ocurrido.

"Debe pensar cuál es el papel que está jugando. Los cuatro o cinco puntos que podrá tener al final de la elección presidencial, que son mínimos, por supuesto que no le van a ayudar ni en presencia ni en futuro a MC", consideró.

A los comicios del 2 de junio, los más grandes en la historia de México, están llamados a las urnas más de 98 millones de ciudadanos para renovar 20.375 cargos, incluida la presidencia, los 500 escaños de la Cámara de Diputados y los 128 del Senado, así como nueve Gobiernos estatales, incluida la Ciudad de México.