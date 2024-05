DOMINGO 26

MÚSICA

Alejandro Paz El reconocido artista chileno cierra un capítulo de su vida en el club de baile y abre uno nuevo con el disco Llamarada. El álbum se presentará por primera vez en vivo en Argentina en formato banda. Lo acompañan Anyi en guitarra y Rocky Fernández en batería. Desde una mirada contemporánea, pero inspirado por el sonido y carácter armónico del rock pop latino, en este disco Ale Paz incorpora guitarras y baterías acústicas a los teclados y secuencias, a la vez que cambia la euforia de la dance music por tiempos más lentos, adecuados para cantar sobre fragilidades, caídas y deseos propios de la adultez. Abre el show Fermin (DJ set).

A las 20, en Club Lucille, Gorriti 5520. Entrada: $8000.

CINE

La antena Como parte de la programación del Mes del Cine Nacional, el Gaumont ofrece la película Esteban Sapir. Una década después de agitar las aguas de lo que se conoció como el Nuevo Cine Argentino (con Picado fino) Sapir estrenó La antena en 2007, una historia “retro-futurista” situada en una ciudad donde las personas no tienen voz. Entre el café La Ideal, la vieja Biblioteca Nacional, las callecitas de la Boca y la antigua fábrica de Siam, construye este film en clave fantasía del ‘30. Actúan Valeria Bertuccelli, Julieta Cardinali, Florencia Raggi, Rafael Ferro, Alejandro Urdapilleta, Raúl Hochman, Carlos Piñeyro y Ricardo Merkin.

A las 20, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $400.

Las diabólicas El Festival Internacional de Cine Independiente de El Palomar realizará una proyección especial para recaudar fondos en pos de la realización de lo que será la edición 2024 del Epa Cine. La película elegida es Las diabólicas (1955), un clásico del cine francés dirigido por Henri-Georges Clouzot.

A las 18, en Boulevard San Martín 3076, Ciudad Jardin Lomas de Palomar. Entrada: $2000.

TEATRO

La filo del acantilado Se estrena este espectáculo de danza-teatro dirigido por Ana Lidejover y Mariana Astutti e interpretado por Astutti y Victoria Herrera. Se trata del resultado de un largo proceso de investigación y búsqueda; en ese recorrido Astutti formó dupla creativa junto a Lidejover. En la historia una famosa bailaora desnuda las luces y sombras de su historia en una entrevista que la lleva al filo de la pregunta por su identidad. ¿Es hija de una leyenda gitana? ¿Es una mujer o una niña? ¿Es una sombra o una muñeca? ¿Un pájaro? ¿Un vestido?

A las 18, en Moscú Teatro, Velazco 535. Entrada: $8000.

Rojos globos rojos Raúl Rizzo protagoniza una multiplicación, una reescritura que incluye escenas y fragmentos de otras obras fundamentales del propio autor. La muerte de Marguerite Duras, Pablo, Cámara lenta, Paso de dos, Cerca, Potestad, profundizan el mundo pavlovskiano y nos muestran a través de El Cardenal y Las Popis la desesperación por mantenerse en el escenario, ante el posible cierre de su teatrito. Con dramático humor, nos cuentan sobre sus pasiones, miedos, amores, ilusiones, en un claro homenaje al teatro independiente. Dirige Christian Forteza. Con Gabriela Perera y Marta Igarza.

A las 19, en el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Entrada: $10000.

LUNES 27

ARTE

Explorando lo invisible Se presenta la muestra de Alejandra Stier que reúne los últimos trabajos realizados por la artista. Alejandra invita a través de sus obras a sumergirse en un viaje emocional. En las palabras de la curadora Florencia Gallo: “Stier nos invita a explorar nuestra propia fragilidad y fortaleza, a conectar con nuestro interior y a reflexionar sobre nuestra relación con el mundo que nos rodea. Sus obras nos sumergen en un diálogo silencioso y enigmático, donde cada trazo nos incita a explorar nuestras emociones y reflexiones más profundas”.

Lunes, miércoles y viernes de 11 a 19, sábados y domingos de 11 a 20, en el Museo Eduardo Sívori, Av. Infanta Isabel 555. Entrada: desde $500.

MÚSICA

Kinga Glyk La bajista eléctrica polaca se presenta por primera vez en Argentina. Su formación se completa con Yoann Schmidt en batería, Hailey Niswanger en saxo, Paweł Tomaszewski y Michał Jakubczak en teclados. Kinga Głyk acaba de lanzar su quinto álbum, Real Life. El álbum fue co-producido por el fundador de Snarky Puppy, Michael League, y cuenta con una impresionante alineación de músicos, incluyendo a Robert "Sput" Searight, Casey Benjamin, Brett Williams, Nicholas Semrad, Julian Pollack, Celeb Sean McCambell y Grégoire Maret.

A las 20 y 22.45,en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $32000.

ETCÉTERA

Pájaro en mi garganta Se estrena el proyecto de videopoemas de Santiago Canción y Juan Solá. Este último anticipa al respecto: “A menudo, lectoras y lectores comentan que han encontrado en mis letras la posibilidad de un decir que no han sabido construir por sus propios medios. Comprendo el fervor con el que algunas voces se encontrarán finalmente con las palabras que han venido buscando, pero antes que nada, insto a las vecindades del mundo a atreverse a levantar la voz poética de la propia experiencia, que resulta irreemplazable, indecible desde lo ajeno, sabiéndose incapaz de ser eco antes que grito”.

Disponible a través del canal de YouTube de Santiago Canción.

TEATRO

Corto y enredado Única función de la obra protagonizada por Emiliano Díaz y Sol Rodríguez Seoane. Bajo la dirección de Leandro Airaldo, la propuesta relata el encuentro entre Ana y Pedro, dos almas solitarias que dan vida a una historia llena de matices y emociones.

A las 20, en el Auditorio AMIA, Pasteur 633. Entrada: $7500.

Olvidate del matadero Esta es una obra que habla de esa dialéctica extraña entre la realidad y la ficción, la historia y las historias. La posibilidad de entender. Y la imposibilidad de olvidar. Misky. El opa. Ese arquetipo mítico. El retrasado, el loco del pueblo. Misky el tonto, el hijo de la criada del señor Esteban. Del gran Echeverría, el escritor, el célebre. En la casa repleta de libros ha aprendido a leer, el opa. Y lee. Lee sin parar. Todo. Una misteriosa compulsión a la lectura. Irresistible toda letra escrita. Lee. Pero no entiende. Es opa. Lee una tarde sin permiso un cuento del patrón. El matadero se llama. Con Pablo Finamore y dirección de Claudio Martinez Bel.

A las 20, en el Teatro del Pueblo, Lavalle 3636. Entrada: $7000.

MARTES 28

CINE

Las corredoras La asociación creativa entre Diego Capusotto y Néstor Montalbano atraviesa tres décadas. Se conocieron en Cha cha cha, repitieron en Todo por dos pesos y saltaron al cine con Soy tu aventura. Su fruto más reciente es Las corredoras, donde la pareja vuelve a tematizar a través del deporte (el automovilismo). Ambientada en 1959, la historia comienza con la llegada a un campo bonaerense de Mabel (Carola Reyna), una empleada del Ministerio de Agrociencia que acaba de perder a su padre y tiene la orden de firmar un contrato de sesión de tierras de parte de un hacendado para realizar investigaciones.

A las 17 y 21.10, en el Cine Arte Cacodelphia, Roque Saenz Peña 1150. Entrada: $2000.

Lo mejor está por venir Llega a salas la nueva película del realizador Nanni Moretti, quien interpreta a Giovanni, un conocido cineasta italiano que se prepara para rodar su nueva película. Pero entre su pareja en crisis, su productor francés al borde de la quiebra y su hija que no le hace caso, todo pareciera estar en su contra. Siempre en el límite, Giovanni va a tener que replantearse su manera de hacer las cosas y si quiere conducir a todo su pequeño mundo hacia un futuro brillante.

A las 15.40, 19.40 y y 21.30 , en el Cine Arte Cacodelphia, Roque Saenz Peña 1150. Entrada: $2000.

TEATRO

Okasan Una mujer viaja por primera vez a Japón para visitar a su único hijo. En medio de esa cultura tan bella y extraña descubre que su hijo es parte de ese paisaje desconocido. El viaje se convierte en la aventura de encontrar quién será ella a partir de ahora. Dirige Paula Herrera Nobile, basada en el libro de Mori Ponsowy, Enemigos afuera. ¿Cómo escapar de las garras del tigre si la hierba del prado lastima su piel? ¿Cómo seguir la caza del ciervo si el calor de la tierra quema sus pies al andar? ¿Reza? Llora. No tiene garras, ni pelaje, ni cuernos. Carece de gracia, armadura, vuelo. Sólo un cerebro.

A las 20, en el Teatro El Picadero, Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857. Entradas: $16000.

Tus buenas chauchas Olga es una mujer soñadora y esperanzada en el amor; se cuestiona quién es mientras cocina y fantasea con un encuentro prometedor. Ella ama, por sobre todas las cosas para sobrevivir. Actúa Victoria Arrabaça. Dirección: David Masajnik.

A las 20, en Espacio Polonia, Fitz Roy 1477. Entrada: $7500.

ARTE

Magna Marcela Magno despliega un mapa geopolítico de la Argentina a través de un complejo mosaico de imágenes satelitales. Magno utiliza estas tecnologías para trazar sus mapas. Elige describir a la Argentina a partir de la potencialidad de sus reservas naturales. Esta decisión no es menor: son los campos de petróleo, las hectáreas de cultivos o los desiertos pletóricos de litio los que unidos por hilos invisibles, tejen, tensan y condicionan el mapa político de nuestro territorio.Sus mapas, imprecisos, son de una belleza escalofriante. Más allá de lo físico, estas cartografías indican otro Norte. Es cuando la forma y el sentido eclosionan y se convierten en preguntas necesarias.

De martes a domingo de 14 a 20, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

MIÉRCOLES 29

MÚSICA

Ill Quentin El artista argentino se presenta en el que promete ser el show más importante de su carrera. En este evento Quentin nos invita a adentrarnos en un viaje musical que abarca todas sus facetas artísticas. El show será una celebración de su trayectoria musical caracterizada por su diversidad artística. Con un formato híbrido que desafía las expectativas y rompe con los límites del género, ill quentin propone sumergirnos en su mundo emocional y creativo. Además de presentar su último álbum; recorrerá todas las aristas musicales exploradas a lo largo de su carrera, uniendo pasado, presente y futuro en un único espectáculo.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $8000.

Fernández Fierro Se presenta la orquesta que revolucionó la escena del tango con su impactante sonoridad y puesta en escena. La agrupación de más de veinte años de vida presenta nueva formación y repertorio, y también están presentes los tangos de Ahora y siempre, su último disco de estudio. Además, la orquesta lidera un proyecto colectivo que los lleva a organizarse como cooperativa, editar sus discos de manera independiente y administrar su propio club.

A las 22, en el CAFF, Sánchez de Bustamante 764. Entrada: desde $8000.

TEATRO

Personas, lugares y cosas Protagonizada por Florencia Otero y dirigida por Julio Panno, la obra de Duncan Macmillan se destaca no sólo por su ingeniosa narrativa, sino también por su innovadora puesta en escena y su capacidad para sumergir al espectador en un mundo de emociones crudas y estremecedoras. Emma es una actriz que estaba pasando el mejor momento de su vida. Ahora está en rehabilitación. Su primer paso es admitir que tiene un problema. Pero el problema no está en Emma, está en todo lo demás. Ella necesita decir la verdad. Pero es lo suficientemente inteligente como para saber que eso no existe. Cuando la intoxicación se siente como la única forma de sobrevivir en el mundo moderno, ¿cómo es posible recuperarse?

A las 20 en el Teatro Sarmiento, Av. Sarmiento 2715. Entrada: desde $4000.

CINE

La estrella que perdí Continúa en cartel la película de Luz Orlando Brennan, con Mirta Busnelli y Anita Pauls. La gran actriz Norma Reyes aceptó interpretar todo tipo de roles a lo largo de su vida, salvo el de la madre perfecta. Mientras Norma se prepara para los ensayos de una obra mediocre, su hija Celeste le anuncia que se casa y se muda de la casa. A pesar del estrés por el estreno y del dolor de la ausencia de su hija, Norma sigue adelante hasta que un suceso inesperado frena los planes de ambas.

A las 15.30 y 20.30, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $400.

ETCÉTERA

Alejandra Kamiya Se presenta la trilogía de libros de cuentos de Kamiya: Los árboles caídos también son el bosque, El sol mueve la sombra de las cosas quietas y La paciencia del agua sobre cada piedra. La autora conversará con Leila Mesyngier, periodista y directora de la revista Anfibia. Habrá música en vivo por Julieta Lerman y Viqui Vivanco y lecturas de fragmentos de su obra por invitados sorpresa.

A las 19, en el Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415. Gratis.

JUEVES 30

TEATRO

El entenado Se estrena una versión de Irina Alonso de la novela de Juan José Saer. El espectáculo cuenta dos historias: la de una compañía teatral en 1570 y la que ellos vienen a contar. Una obra dentro de una obra. Una compañía renacentista y un hombre que, al contar la historia de su vida, narra a su vez la de la conquista de América. En la llegada de los españoles, en el exterminio de los indios, palpita sin dudas algo de nuestro origen, de nuestra identidad. Pero el hombre que cuenta esta historia no camina sobre seguro. Sus conclusiones son sólo conjeturas. Con Pablo Finamore, Aníbal Gulluni, Claudio Martinez Bel, Iride Mockert.

A las 20, en el teatro Regio, Av. Córdoba 6056. Entrada: desde $4000.

Un beso en el vidrio Se estrena la obra de Claudia Mac Auliffe, con actuaciones de Raúl Antonio Fernandez y Osqui Ferrero, entre otros. Fernando, un muchacho de barrio, consiguió un trabajo en el centro porteño como chofer de un diplomático. Todas las mañanas sale de su casa en el conurbano vestido de impecable traje y conduciendo el poderoso auto de alta gama de su jefe. Desde el más allá, su madre se enorgullece pensando en las vecinas que admiran la pinta de su hijo. Pero alguien se cruza en el camino, recordándole que existe algo más que las apariencias.

A las 20, en Área 623, Pasco 623. Entrada: desde $8000.

FOTOGRAFÍA

La vida es la calle Se exhibe la muestra del fotógrafo colombiano Fernell Franco. Dice María Wills Londoño en el texto curatorial: “La estética que Franco consolida a lo largo de más de treinta años de carrera forma parte de un género denominado “gótico tropical”, y se manifiesta en entornos en su mayoría oscuros y en ruina, pero que también exaltan la festividad y complicidad social que existen en las sociedades latinas y que se forjan en el espacio público. Las calles como epicentro de encuentros de pandillas, las tabernas que toman las vías tienen un protagonismo esencial en la vida cotidiana como espacios de ocio, juego y baile”.

Hasta el 31 de agosto, en Fundación Larivière, Caboto 564. Gratis.

CINE

Cine de comedia Única función de Empieza el baile, de Marina Seresesky (La puerta abierta). Con Darío Grandinetti, Mercedes Morán, Jorge Marral y Pastora Vega. Carlos es un argentino radicado en España, donde ha formado una familia. Un día recibe un llamado y viaja de urgencia a Buenos Aires. Le dicen que Margarita, quien fuera su pareja artística, ha muerto. Pero, tras el funeral, su amigo Pichuquito lo lleva hasta un club donde se encontrará con que ella no sólo no murió, sino que ambos tuvieron un hijo que vive en Mendoza y al que le propone (re)encontrar.

A las 19, en Fundación SAGAI, 25 de Mayo 586. Gratis.

Cuando acecha la maldad La más reciente película de Demián Rugna (Aterrados) se convirtió en la primera película latinoamericana en ganar Sitges. Si bien se desarrolla en el terreno de las posesiones, el largometraje se despega del carácter imitativo que acostumbra el cine de género. Acá lo monstruoso no surge tanto del plano paranormal, sino que se expresa de forma brutal en los cuerpos de los protagonistas.

A las 20.30, en el Centro Cultural Munro, Vélez Sarsfield 4650, Munro. Gratis.

VIERNES 31

TEATRO

Rumia mental Vuelve la obra de Jorge Thefs, con interpretaciones del propio Thefs junto a Ariel Osiris, Rosario Ruete, Juliana Ortiz y Victoria Duarte. La rumia habita en nuestro cotidiano, aquello que fue y las posibilidades de lo que será viven en nosotres. Ariel nos muestra sus cicatrices y nos presta su historia. A veces es difícil seguir su discurso, en poco tiempo entendemos que vivió mucho, como quien vive dos vidas en una sola. El amor, la posibilidad de xaternar, la colimba, adultez, la dictadura, los baños, el amor, las caídas de la infancia, la peste, los 80s, todo en su memoria que vuelve como espuma y flota como rumia.

A las 22.30, en El Excéntrico de la 18°, Lerma 420. Entrada: $6500.

El rayo Este espectáculo en un espacio atravesado por la interpretación de María Ucedo (referente del grupo El Descueve). Además, la pieza cuenta con la co-dirección y colaboración dramatúrgica de Valeria Correa (Piel de Lava). El rayo despliega, en un espacio despojado, dos historias a la vez. La de una mujer que revela a su hija un secreto guardado durante cinco décadas. Y la de esa hija que, con esa información intenta reacomodar las piezas del rompecabezas familiar y entender cómo esa historia oculta estaba a la vista de todos.

A las 20, en El Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034. Entrada: $7000.

MÚSICA

Daniel Drexler El músico y compositor uruguayo vuelve al país para una gira despedida de su premiado disco La voz de la diosa entropía que lanzó en 2022. Con un pie en sus raíces regionales y otro en el mundo, Daniel Drexler transita por la canción pop con influencias de géneros folklóricos urbanos y rurales de la cuenca del Río de la Plata, con letras que exploran el mundo de la poesía pero también el de la ciencia y la filosofía.

A las 20.45, en Café Berlín, Av. San Martín 6656. Entrada: $8500.

ARTE

Después del miedo Proyecto colaborativo que exhibe obras de Antonella Agesta. Con sus óleos, la artista representa aspectos de nuestra Argentina desde un mundo fabuloso, onírico y ligado a su propia vida de migrante. Con sutileza, toma elementos del realismo mágico latinoamericano y alude a temas sociales ríspidos y a otros más personales. Desde el punto de vista formal, se inscribe en la tradición pictórica latinoamericana y retoma el realismo mágico proveniente de la literatura.Texto de sala de Diana Teira.

De jueves a sábados, de 14 a 18, hasta el 29 de junio en Ungallery, Ministro Brin 1335, La Boca.

ETCÉTERA

Rodrigo Nunes El autor del nuevo libro Bolsonarismo y extrema derecha global: una gramática de la desintegraciónpresentará su obra en Buenos Aires junto a Daniel Tognetti y Diego Sztulwark. ¿Qué estados de ánimo generalizados dan lugar a discursos que agitan el fantasma del anticomunismo? ¿Y qué lugar ocupan, en estas sensibilidades, el negacionismo, la polarización, las fake news y el autoritarismo? Este libro se ofrece como una oportuna herramienta crítica que permite caracterizar estos regímenes, entender sus fundamentos y capturar sus núcleos de sentido.

A las 19, en CaZona de Flores, Morón 2453. Gratis.

SÁBADO 1

TEATRO

El día más largo Años ‘80 en Buenos Aires, acaba de terminar la guerra de Malvinas. En una comunidad judía ortodoxa en el barrio de Once cuatro jóvenes esperan para testificar en un juicio llevado a cabo por un tribunal rabínico que ninguno termina de entender. Nadie sabe quién es el desertor ni cuál será su castigo. Se arma un juego de intrigas que al mismo tiempo es una pregunta sobre la identidad: ¿qué significa que un judío se haga pasar por judío? La obra plantea una discusión talmúdica que encierra muchos misterios. Dirige Mariana Chaud. Actúan Horacio Marassi, Federico Pezet, Felipe Saade, Max Suen y David Szechtman.

A las 22, en El Galpón de Guevara, Guevara 326. Entrada: $9000.

Proyecto Patria Se presenta el espectáculo de Santiago Lasarte. Mosqui atraviesa el exilio junto a su perro Lambetta. Juntos le escriben cartas a su querida maestra, donde le cuentan sus días en la Argentina, un país que se vuelve cada vez más extraño. Solo le piden una condición: Que saque del bolsillo su estilográfica y tache a medida que vaya leyendo todo lo que han de escribirle. Con Mosquito Sancineto, Emiliano Figueredo y Laura Manzini.

A las 22.30, en el Teatro El Grito, Costa Rica 5459. Entrada: $6000.

El fondo de la escena Federico Olivera presenta su tercer trabajo donde aborda el problema de la identidad y el relato familiar, indagando las imposiciones estigmatizantes que pueden eclipsar las aspiraciones personales. Con Fernanda Bercovich, Fiorella Cominetti, Lautaro Murua, Catalina Piotti y Santiago Zapata.

A las 19, en el Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034. Entrada: $7000.

ARTE

Pucciarelli Se inaugura la muestra del artista considerado uno de los principales actores de la versión vernácula del informalismo. Dice el texto de María José Herrera: “Pucciarelli llamaba “mundo real” a todos los pequeños objetos, texturas y materiales con los que daba vida a sus obras. Esos fragmentos de lo cotidiano, descartados o a la mano, se incorporaban a sus telas amasados por alquitranes, pegamentos y óleo, el material noble por definición. ¿Cómo podemos leer hoy esa pintura que se basa en la presencia “muda” de la materia? Desde la perspectiva de la antropología del arte se piensa que toda materia se presenta al tiempo que representa. Los títulos de sus obras parecen ofrecer un anclaje conceptual, señalan el lugar desde donde se despliega el poder de su imagen.”

De lunes a viernes de 15 a 19, en Galería Van Riel, Juncal 790. Gratis.

MÚSICA

Sonido organizado El violinista Sami Abadi presenta su set solista, en el que complementa violín y medios electrónicos como looperas y Tenori-On. Su música fusiona el ambient y la electrónica de concierto con técnicas contemporáneas y elementos orientales. El ciclo, que es un cruce entre las áreas de Cursos y Música del Rojas, fue creado para poner en valor la tarea de formación que cumple el centro cultural y estuvo conformado por recitales de distintos estilos como folklore de autor, música improvisada con voces y percusión, canción experimental, tango, rock y jazz, siempre desde una mirada amplia.

A las 19.30, en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. Gratis.





