El periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, cuestionó en su editorial de la 750 al Gobierno de Javier Milei y el circo montado en el Luna Park cuando en la calle, hay miles de personas cada vez más pobres a las que se les sacó el pan de la mesa. “¿Qué clase de monstruo hay que ser para aplaudir a los que piensan que está bien que haya gente que se muera de hambre?”, se preguntó en tono crítico.



El editorial de Víctor Hugo Morales

Es pan. Y lo que tenemos es pan y circo. Desde Roma, cuando nació la frase que repite la humanidad. Pan y circo representa el propósito de ocultar una realidad ante los ojos de todos. El circo romano, donde Milei conoció a Conan, que después fue el león que es ahora. Distraía un poco cuando el trigo no llegaba de Egipto.

Hay poderosos que pueden convertir la muerte en espectáculo. Nosotros podíamos empezar el programa con los nuevos insultos de Milei a Pedro Sánchez, o a Kicillof, o a los senadores.

Podríamos levantar la carpa de su circo y decir 'pasen y vean al contorsionista más impresionante, el hombre león, el perro clon o alabar cualquiera de las piruetas del personaje'.

Pero ya no da. No da para empezar. Por lo menos hoy no da. Además, Milei no es el dueño del circo. Ni su inventor. Es apenas el payaso triste que se da bofetadas y patapúfete Sánchez y patapúfete Kicillof y patafútete Misiones. Pero el asunto del pan es más fuerte.

Pan para hoy, hambre para mañana. Como dijo Gasto Mora. El pan nuestro de cada día es el para ahora de cada semana. Hoy el empresario que niega un pedazo más de pan al obrero ya no es un tango, está el champán, está la rubia, pero no está el pan.

Seis de cada diez argentinos le sacaron el pan de la boca al resto. Pero también a ellos mismos. Pan. Lo que escuchamos es la síntesis de lo que pasa hoy. La mafia de Clarín tituló ayer que Milei dio clase en el Luna Park. Clase. ¿Qué clase de monstruo hay que ser para aplaudir a los que piensan que está bien que haya gente que se muera de hambre?