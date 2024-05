Central logró ayer una victoria relevante en Liga Profesional. La formación alternativa de Miguel Russo sumó tres puntos ante Deportivo Riestra que serenan sus urgencias en la tabla anual. Con el arquero Axel Werner y Juan Cruz Komar como figuras, el canaya encontró ventaja en los primeros minutos y a pesar de jugar mucho en su área no pasó mayores problemas para imponerse, al final, por dos goles. Luca Martínez Dupuy y Fabricio Oviedo fueron los autores de los gritos canayas.

Los suplentes de Central hicieron un buen partido, sin necesidad de tener mucho la pelota ni instalarse en campo rival. El control del juego fue de Deportivo Riestra, un poco por obligación y otro por el gol que encontró el canaya en los primeros minutos. Una buena combinación de pases llevó la pelota por todo el frente del ataque hasta que un pase abierto a la izquierda a Alan Rodríguez terminó con un centro atrás que mostró a Martínez Dupuy a la corrida para tocar sobre la línea.

Riesta no perdió la paciencia y buscó siempre entrar al área de Werner con pelota por abajo e hizo al arquero canaya a una de las figuras de la tarde. Es que el uno se impuso en dos mano a mano, uno ante Herrera y otro frente a Fernández. Y en otros intentos que llegaron hasta el área chica fue Komar el que salvó los riesgos para el arco auriazul.

Komar fue la figura de la defensa canaya. Imagen: Prensa CARC.

Hubo momentos en que Ibarra contuvo los avances con pelota al pie de Monje, el jugador más influyente para Riestra. Fueron minutos donde el partido no pasó de la mitad de cancha. Pero cuando en el medio volvió a imponerse el local, Central se vio obligado a jugar en su área y allí Juan Giménez fue el que más problemas tuvo a la hora de la marca en el fondo auriazul.

Pero en el segundo tiempo Riestra perdió lucidez en sus avances con la pelota y sus llegadas al área de Central dejaron de ser claras. El ingreso de Acuña le dio más movilidad a la ofensiva local pero solo un cabezazo de Herrera al travesaño gestó el equipo de Fabbiani como oportunidad de gol. Es que Central estuvo cómodo en el juego en todo momento a pesar del control total que hizo Riestra en el complemento.

Después del gol de Martínez Dupuy, a los nueve minutos, Central volvió a patear al arco en los minutos finales del juego. Oviedo recibió la pelota por derecha y en su carrera tocó cruzado, al lado del palo, y dejó sin chances a Arce. El segungo gol no frustró al local porque Celiz tuvo el descuento en sus pies. Gímenez cometió un torpe penal pero desde los doce pasos el volante falló con remate por arriba del travesaño. Para Riestra la derrota agudiza sus problemas en la pelea por no perder la categoría. Para Central los tres puntos fueron relevantes. Porque fue la primera victoria en Liga Profesional, necesaria para salir del fondo de la tabla.

0 Deportivo Riestra

Arce

Minervino

Barrionuevo

Sansotre

Dematei

Ramírez

Celiz

Monje

Pereira

Fernández

Herrera

DT: Cristian Fabbiani

2 Central

Werner

Coronel

Giménez

Komar

Rodríguez

Ortiz

Ibarra

Gómez

Giaccone

Lo Celso

Martínez Dupuy

DT: Miguel Ángel Russo.

Goles: PT: 9m Martínez Dupuy (C). ST: 42m Oviedo (C).

Cambios: PT: 31m Goitía por Dematei (R). ST: Desde el inicio Bravo por Minervino (R) y Oviedo por Giaccone (C), 7m Bogado por Lo Celso (C) 15m Méndez y acuña por Pereira y Fernández (R), 27m Mauricio Martínez por Ortiz (C), 30m O’Connor y Módica por Gómez y Martínez Dupuy (C), 44m Brito por Monje (R).

Cancha: Deportivo Riestra

Arbitro: Nicolás Lamolina

Incidencias: ST: 45 Celiz (R) desvió un tiro penal.