Una tragedia enlutó a la ciudad de Miramar la tarde de este domingo, cuando una mujer falleció luego de que no se abriera el paracaídas con el que se había arrojado desde la avioneta que había despegado minutos antes desde el aeródromo local.

Fuentes oficiales confirmaron al medio local 0223 que el hecho se registró cerca de las dos de la tarde cuando Rosana Mabel Back, de 52 años –con experiencia en la actividad- participaba de una jornada de saltos con conocidos y era integrante de la Asociación Civil de Paracaidismo de Mar del Plata.

La avioneta despegó con normalidad, pero por causas que aún se investigan el paracaídas no se desplegó, lo que provocó que el descenso se convirtiera en un salto al vacío fatal.

Según algunos trascendidos, el equipo que empleaba no sería el habitual, ante lo cual se cree que tuvo algún desperfecto y no llegó a abrirse, provocando su caída y fallecimiento en el acto. “El cuerpo estaba en la zona del camino Los Jazmines, en inmediaciones del aeródromo”, señalaron las fuentes consultadas.

Personal de emergencias y del Destacamento Las Flores, dependiente de la Estación de Policía Comunal de Miramar, llegó al lugar e hizo las primeras actuaciones solicitadas por el fiscal de Delitos Culposos Germán Vera Tapia.

Asimismo, se ordenó el secuestro del arnés, mochila del paracaídas y el traslado de testigos y personas que participaban de la jornada a la comisaría para prestar declaración.

