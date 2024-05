El puente Soler - Ciudad de La Paz, punto clave de conexión vehicular entre los barrios de Colegiales y Palermo, sigue cerrado y no hay ningún plazo establecido para su reapertura. Está inhabilitado desde hace casi un año y medio, cuando el gobierno porteño lo cerró para su supuesta reparación, y desde entonces no volvió a abrirse al tránsito. Ahora los vecinos y vecinas reactivaron las protestas para reclamar la concreción de las obras. "A pesar de los reclamos individuales y colectivos, no hubo ninguna respuesta", dijeron a Página 12.

"Este puente se encuentra clausurado hace más de un año. Las autoridades no hacen nada. Arréglenlo ya". La inscripción apareció en los últimos días en un pasacalles colgado sobre los fierros del puente que cruza sobre las vías del ferrocarril Mitre. Lo pusieron los vecinos y vecinas, cansados de una espera de nunca acabar, y organizados ahora para solicitar explicaciones al GCBA o realizar protestas como la que hicieron la semana pasada a metros del puente.

Ubicado en la calle Ciudad de la Paz / Soler, entre Dorrego y Santos Dumont, el puente era de uso diario y masivo para pasar de un lado a otro entre Palermo y Colegiales. En enero de 2023, a través de las redes sociales de BA Tránsito, la Secretaría de Transporte y Obras Públicas porteña anunció que el puente permanecería cerrado por el lapso de doce meses para realizar "trabajos de mantenimiento", en una obra que, prometían, permitiría una "circulación más cómoda, ágil y segura". Los doce meses ya pasaron de largo y ni siquiera comenzaron los trabajos en el lugar.

Durante el año pasado la obra estuvo a cargo del Ministerio de Espacio Público porteño. En diciembre, fuentes de esa cartera señalaban a este diario que estaban a la espera de la aprobación de la Sociedad Operadora Ferroviaria S.E (Sofse), y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que debían dar el visto bueno a la obra por tratarse de un puente que cruza las vías. Página 12 pudo saber, sin embargo, que ahora el proyecto cambió de manos y está bajo la órbita del Ministerio de Infraestructura, que asegura estar "trabajando en un proyecto" de conservación de la estructura metálica. "Por el momento no hay plazos establecidos", respondieron a la pregunta de este diario sobre una posible fecha de reapertura, aunque aseguraron que "se está trabajando con la mayor celeridad para reabrirlo cuanto antes".

"Pasó año y medio y no hicieron absolutamente nada. Es un problema importante para el barrio. El mayor enojo es ver que a pesar de los reclamos individuales y colectivos, no hubo ninguna respuesta del GCBA", advirtió a este diario Jaime, vecino de la zona. El cierre del puente se produjo luego de que se constatara mediante estudios que la estructura necesitaba un "mantenimiento integral", según informaba Espacio Público ya el año pasado. "El proyecto consiste en tareas de mantenimiento respetando su valor histórico y en la colocación de nuevos puntos de apoyo para reforzar y dar mayor seguridad a toda la estructura", precisaban entonces.

La obra consta, además, en una disposición publicada en el Boletín Oficial porteño por la Dirección General de Interpretación Urbanística en junio de 2022. La disposición aprueba la factibilidad de las "Obras en Patrimonio Arquitectónico y Urbano del Puente Ciudad de la Paz" y precisa que el proyecto busca "la regeneración estructural del puente, teniendo en cuenta su función de uso peatonal y vehicular, conservando su estructura original".



El puente, además, tiene una larga historia y forma parte del patrimonio de Palermo. Fue construido en 1916 por la Compañía de Tranvías Lacroze para ese tipo de transporte, pero luego se modificó para el tránsito vehicular. Cuenta con 52 metros de longitud, lo que lo convierte en el de mayor luz libre de la Ciudad.