Jeremy Renner relató escabrosos detalles de las heridas que sufrió cuando fue atropellado en un extraño accidente por su quitanieves de siete toneladas el año pasado. En enero de 2023, la estrella de Hawkeye, de 53 años, estaba limpiando la nieve de las entradas de sus vecinos cuando perdió el control del pesado quitanieves PistenBully. Al intentar volver a subir y recuperar el control, quedó atrapado en las orugas y fue trasladado en helicóptero al hospital, donde fue sometido a varias operaciones para tratar sus lesiones.

"Me rompí 38 huesos", reveló Renner durante su aparición en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. "Fue brutal", admitió. Cuando se le preguntó qué parte de su cuerpo era ahora de metal, el actor se dio una palmada en la parte inferior de la pierna, diciendo: "Bueno, esto es metal". Agregó que "la mitad de mi cara y todo el lado derecho de mi espalda son de metal".

"Había 14 roturas en las costillas", explicó. "Y te ves el ojo con el otro ojo, porque mi globo ocular estaba fuera". El actor de Los Vengadores continuó: "Se te pasan cosas raras por la cabeza. Es como, 'Bueno, supongo que es real, pero me preocuparé de eso más tarde'. Y me miro las piernas. Estaban todas torcidas, y 'ya me preocuparé de eso más tarde' porque primero tengo que preocuparme de respirar, ¿no?". Incrédulo, Fallon le preguntó si Renner había entrado en pánico durante el incidente. "No, no podés, te morís", respondió Renner.

Convirtiendo la experiencia cercana a la muerte en una lección positiva, dijo: "Te ponen a prueba hasta tus límites, tus límites físicos, tus límites espirituales, tus límites emocionales. Es como si no fuera a tener un mal día en toda mi vida. Es imposible. Ahí está ese don". Además, reflexionó sobre cómo le enseñó a no dejarse llevar por el pánico y a centrarse. "Para andar, tenés que poner un pie en el suelo y luego otro delante, y entonces estás andando. Igual que al respirar, tuve que exhalar con todas mis fuerzas, para poder volver a aspirar aire", compartió. "No sabía que tenía un pulmón reventado y todo lo demás, pero tenía que respirar. Si no hubiera respirado, habría muerto".

Ha pasado más de un año desde el accidente casi mortal y Renner volvió al trabajo. En una entrevista reciente con Good Morning America, habló de cómo se sentía al volver al set de su thriller policíaco de Paramount+, Mayor of Kingstown. "Empezar la temporada este año a principios de año fue un poco arriesgado, en cuanto a la fuerza, pero al final, por lo general estás bastante destrozado en cuanto a energía, pero me siento bastante fuerte", dijo. "Tuve que apoyarme física y emocionalmente en el reparto y el equipo para sobrellevar los días. Me compensaron con los horarios y demás, así que pude fortalecerme".