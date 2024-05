El resultado de las menos de cinco horas que el mandatario nacional pisó suelo de la provincia en la que más votos cosechó en la segunda vuelta presidencial de noviembre, fue dos mujeres detenidas y 14 heridos de distinta consideración por la represión de Gendarmería en las inmediaciones del Aeropuerto de Pajas Blancas.

A poco de concluido el acto, militantes de partidos de izquierda reclamaron la liberación de una docente jubilada y su hija, quienes fueron gaseadas por la policía provincial. La imagen que se viralizó apenas sucedido el episodio, guarda una absoluta similitud con la de la jubilada gaseada por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires durante la reforma jubilatoria de 2017.

La prensa tampoco se salvó. La Guardia de Infantería de la policía local gaseó al periodista Andy Ferreyra del diario Perfil. El periodista Juan Manuel González y el fotógrafo José Gabriel Hernández, quienes participaban de la cobertura para el diario La Voz del Interior, fueron agredidos con balas de goma y gas pimienta en las inmediaciones de 27 de Abril y Vélez Sarsfield. En esa esquina donde se vivió el segundo momento de tensión del día, cuando se reprimió a manifestantes que pretendían ingresar a la zona del Cabildo. Fue entonces cuando una docente jubilada fue salvajemente agredida por cinco uniformados que la llevaron detenida junto a su hija. A última hora de la tarde, Nora Reynoso y Guaira Luciana Morón, esta última trabajadora de la educación en actividad, fueron liberadas.

Ante las detenciones, la situación levantó la temperatura con balas de goma policiales y pedradas de parte de los manifestantes al grito de “Cabildo Abierto”. También se prendieron fuego dos contenedores de residuos, completando un panorama de extrema delicadeza a pocas cuadras del acto central. Con el correr de los minutos, la tensión bajó y la actividad pudo concluir.

Al finalizar la jornada, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que hubo 14 heridos por la represión policial.



Alta temperatura

A primera hora de la mañana, trabajadores de ATE cortaron media calzada en el acceso al aeropuerto Córdoba con la intención de “recibir” a Milei.

“En este 25 de Mayo no tenemos nada para festejar. Es el Día de la Patria, pero de una patria que están vendiendo, que están rifando al mejor postor”, indicó Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE nacional. “Llegamos hasta Córdoba para declarar persona no grata al presidente. No es bienvenido ni en esta ni en ninguna otra provincia porque con sus políticas las está destrozando a todas. Lo de Misiones es un anticipo de lo que va a empezar a ocurrir en todo el país. Además, es un ejemplo para los gobernadores. De nada sirvearrodillarse ante el Gobierno central”, agregó.

Al promediar la protesta, que incluyó un corte de media calzada, Gendarmería avanzó contra los manifestantes pretendiendo dispersar al grupo que se encontraba en el lugar. Como consecuencia del episodio, un grupo de mujeres tuvo que ser atendida por los servicios de salud debido a los golpes recibidos.

El secretario General de ATE, delegación Córdoba, Federico Giuliani, señaló que “había un acuerdo con la policía para protestar y que no nos peguen”. Sin embargo, Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de la Provincia, dijo que los acuerdos “no existen”. “Solo hubo un diálogo para detallar que estaba permitido hacer y qué no”, indicó el funcionario provincial.

El dato risueño de la mañana fue que los gases lacrimógenos destinados a dispersar a los manifestantes se volvieron en contra de los gendarmes por obra y, más que nunca, gracia del viento reinante en la zona. ¿El resultado? Los efectivos retrocedieron producto de su propia represión. “Justicia poética”, dijo un manifestante.

Calor cordobés

El conocido ingenio cordobés tuvo también otro día de picos altos. El colectivo “Milei Culiadazo” desplegó banderas en distintos puntos estratégicos de la ciudad que sólo podían ser captadas por drones… y desde un helicóptero. Además, también hubo reparto de conos con papas fritas con la misma consigna.

Al mediodía, los cuerpos orgánicos de las dos CTA y la CGT confluyeron en la esquina de Colón y General Paz para repudiar la presencia del presidente y de su esquema privatizador. “Queremos recuperar el FONID. Estamos convencidos que el Estado Nacional es el que tiene que cumplir la ley de financiamiento educativo”, indicó Roberto Cristalli, secretario General de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc).

“Somos uno de los gremios más afectados, no podemos estar de brazos cruzados. El pueblo de Córdoba tiene que demostrar que ya no es el 70/30 de las elecciones. El pueblo está cansado y quiere demostrar en las calles que ya no quiere esta política de ajuste”, sostuvo Rubén Urbano, secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), seccional Córdoba.

Federico Corteletti, de la Asociación Gremial de Trabajadores Judiciales, señaló que la mega concentración es en repudio de la reforma laboral, el DNU y "la Ley Bases que propone el gobierno nacional". “Queremos contraponer la organización popular y la movilización pacífica para expresar el rechazo a las políticas que agreden a nuestro pueblo”, reforzó el dirigente, quien dio cuenta que en la coordinación también se le dio participación a las organizaciones de la economía popular.

Precisamente, desde La Poderosa, se criticó el “almacenamiento” por parte del Ministerio de Capital Humano de cinco mil kilos de comida en momentos en los cuales falta alimento en los comedores populares.

Del acto también participaron representantes del gremio Municipales, Gráficos, Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación (Cispren), La Poderosa y UTEP, entre otros.

Abrazo y fútbol libre

Antes del acto central, el grueso de los manifestantes participó de una radio abierta en defensa de los medios públicos. La actividad incluyó un abrazo a Radio Nacional Córdoba y también el reclamo por la situación que atraviesan los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), que cuentan con dos canales de televisión, dos radios y un portal de noticias. En ambos casos, la posibilidad de privatización o vaciamiento es una realidad, a partir de un esquema de retiros “voluntarios” o jubilaciones anticipadas. “Abrazamos a Radio Nacional, la pluralidad de voces y la democratización de la palabra. Sin medios públicos no es posible la democracia”, indicó Pierina Propato, delegada de la radio pública. Por su parte, Francisco Leites, delegado de los SRT, señaló que “estamos resistiendo en defensa del multimedio universitario. Por el ajuste de Milei corre el riesgo porque la UNC lo está descargando sobre los trabajadores. Por último, la Coordinadora de Hinchas también se hizo presente con un partido en plena calle para repudiar el proyecto de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). “Los clubes son de los socios. Nosotros estamos en contra del DNU, que habilita la sociedad anónima deportiva, que se privatiza y se vende a los clubes”, sostuvo Pedro Garello, uno de los representantes de la coordinadora.

El reclamo fue, además, para que los representantes cordobeses en el Congreso no aprueben la Ley Ómnibus al grito de “Córdoba no pacta”.