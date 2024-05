El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, se despidió de los hinchas del club antes del duelo de este domingo ante Sevilla, luego de que las autoridades tomaran la determinación de echarlo del cargo y dijo que se marcha "con la conciencia tranquila" y con "una aprendizaje tremendo".

"Estuve con el presidente (Joan Laporta), me transmitió sus razones y sólo me queda aceptarlo. Soy un hombre de club, siempre estaré a disposición del Barça. Nos dimos la mano, una abrazo y seré un culé más en el campo. Deseo lo mejor a todos, sobre todo a los jugadores", destacó sobre la reunión con el mandatario del blaugrana. "Estoy bien. Han sido días complicados. Pero estoy con la conciencia tranquila, orgulloso. No ha sido fácil, ya sabíamos que sería una época complicada. Pienso que podemos estar orgullosos del trabajo hecho", aseguró.

Despedida en cero

El Real Madrid completó la temporada de la Liga española con un empate 0-0 ante el Betis, en el que fue el último partido de Toni Kroos en el estadio Santiago Bernabéu. Ahora el conjunto de Carlo Ancelotti jugará la semana que viene la final de la Champions League ante el Borussia Dortmund.

Además, Atlético Madrid venció 2-0 a Real Sociedad, Almería goleó 6-1 a Cádiz, Athletic Bilbao superó 1-0 a Rayo Vallecano y Osasuna empató 1-1 con Villarreal.