Un culto al eclecticismo es la huella que define a Capitán Bombay, porque quien creó esta banda allá por 2014 -Capi Breccia- así lo dispuso. La banda hace rock, pero no le baja el precio a la cumbia. Es Argentina, pero de tranquera abierta a las músicas del mundo. Puede entroncar talentos con el multiinstrumentista inglés Steve Payne, o con los multifacéticos españoles de Indian Grooveland, tanto como volver –a su modo, claro- sobre “Viejos Vinagres”, de Sumo o “Cerca de la revolución”, de Charly Garcia. Suma primera: el péndulo estético puede caer en cualquier lado.

Por caso –suma segunda- en Jaime Roos, a quien Breccia, junto Sebastián Correa en efectos especiales; Guadalupe Trava, en proyecciones y pintura en vivo; Leonardo Cullari, en saxo; Santiago Colosimo, en bajo; Nelson Condines, en batería; la cantante Nina Cardilo, y la murga “Aguantate la rascada”, homenajeará este miércoles a las 21, en el Café Berlín (Avenida San Martín 6656). “Cuando tenía 11 años, recibí de parte de un amigo Repertorio, disco de Jaime que me marcó muchísimo. Me enseñó de armonía, de cómo utilizar voces, de cómo fusionar estilos, porque en un solo artista podía escuchar desde los Beatles hasta a Piazzolla. Sin dudas, Jaime es un gran culpable de nuestra música, por eso lo homenajeamos”, sostiene el capitán Breccia.

Así será entonces cuando empiecen a sonar, en clave mestiza, clásicos del acervo roosniano. Entre ellos, "Si me voy antes que vos", el primero que apareció, y que se tornó inevitable tras la pérdida de alguien muy cercano a Capi; “Colombina”, por su bonito estribillo a merced del coro murguero que acompaña a la banda; “Brindis por Pierrot" y “Amándote”. “Por supuesto, llevaremos estos temas al estilo Capitán Bombay, aunque siempre con el mayor de los respetos. Para nada se trata de una copia, porque esta no es una banda de covers sino un artista que celebra a otro artista”, aclara el creador de Mis monstruos favoritos. “Creemos que es la mejor forma de celebrar y presentar también la música de Jaime a muchos jóvenes que aún no la conocen. Por suerte, el mismo Jaime ya nos mandó un mail, felicitándonos”.

Además del repertorio que Capitán Bombay hará sonar en la noche, habrá lateralidades vinculadas al uruguayo. Entre ellas, un tema llamado “Tus pucheros enfadados”, la más reciente grabación de la banda, junto a “Lobo en la noche”. “`Tus pucheros enfadados` es un tema súper inspirado en Jaime, porque fusiona estilos, tal como aprendimos de él… en la segunda estrofa, entra la marcha camión con el coro respondiendo al protagonista de la canción, y esto es muy él”, asevera Capi, sobre una pieza que, además de la influencia musical de Roos, presenta una mirada reflexiva y a la vez cómica sobre la complejidad de las relaciones humanas. “El tema se sumerge en la intimidad de los personajes que la habitan, y exploran tanto los momentos cotidianos como sus deseos más profundos, como ese momento en que uno se enamora, pero no conoce nada de la otra persona. Me encanta que la letra destaque la belleza de lo desconocido y la fascinación por descubrir los detalles más íntimos de quienes nos rodean”.

La otra canción que Capitán Bombay llevará como estreno a su próxima gira por España –prevista para agosto- es “Lobo de la noche”. “Este es un homenaje a `Pepe`, un fan de la banda que siempre asistía, ferviente, a los conciertos y nos acompañaba con su aliento ` ¡Dale bomba, Bombay!`, además de indicarnos muy insoportablemente cómo teníamos que tocar los instrumentos… el clásico borrachín del bar”, ríe el cantante. “Pero pasó un día que `Pepe` voló a otros horizontes de la vida, y así surgió esta canción para que esté con nosotros siempre, como a él le gustaba”.