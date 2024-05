La insólita decisión de otorgarle la eximición de prisión a Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, el operador judicial de Mauricio Macri, creó una controversia en Comodoro Py. Como se sabe, pese a estar prófugo tres años y medio, la jueza María Servini le concedió a Pepín el beneficio de volver a la Argentina y no quedar detenido, ni siquiera en su domicilio, a cambio de una caución de tres millones de dólares. La medida fue apelada por el fiscal Guillermo Marijuan y por el abogado José Manuel Ubeira, en nombre del denunciante, Oil Combustibles: ambos consideraron que, como ya se fugó una vez, Pepín puede volver a hacerlo. Los dos camaristas que debían intervenir, Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia no se pusieron de acuerdo. Se ve que alguno de los dos consideró que, como sucede con toda persona que eludió a la justicia, se da por perdida la confianza y queda probado que existe peligro de fuga. Por lo tanto, procede la detención. El otro camarista --los dos votos se mantienen en secreto, por ahora-- apoyó al operador macrista en la intención de que su fuga resulte casi gratis. Tiene que definir ahora un tercer juez. El desacuerdo entre Irurzun y Bruglia será saldado por un magistrado también de la Cámara Federal M (por macrista). La alternativa eran Mariano Llorens o Pablo Bertuzzi, ambos también de alineamiento tradicional con el macrismo. Finalmente el que resultó sorteado es Bertuzzi.

Toda la situación es extraña porque los jueces, las cámaras, la Casación han dedicado ríos de tinta a establecer que, cuando una persona no se aviene a la justicia, huye, la lógica es que no se le concedan beneficios de ningún tipo, menos que menos seguir transitando la causa como si no hubiera pasado nada. Se ve que a uno de los dos camaristas, Irurzun o Bruglia, le dio hasta vergüenza contradecir lo que escribió anteriormente. “No me pueden pedir tanto”, debe haber razonado el que votó contra la eximición. Teniendo en cuenta quién tendrá la última palabra, Bertuzzi, es probable que Rodríguez Simón esté preparando las valijas. Sin embargo, en el edificio de Tribunales, hay quien sostiene que la cuestión puede llegar a la Cámara de Casación, por recurso del fiscal, José Luis Agüero Iturbe.

El 26 de diciembre pasado, Página/12 adelantó el plan de regreso de Pepín a la Argentina. La nota anticipaba que el operador pediría la eximición de prisión, que Servini se la denegaría y que la Cámara Federal M le iba a dar la garantía de que podía regresar sin poner un pie en prisión. Hubo un error en el diagnóstico: Servini le concedió la eximición, con una caución de tres millones de dólares. Parece -y lo es- una cifra elevadísima, con pocos antecedentes en Comodoro Py, pero se trata de dinero que no hay que poner en efectivo, sino que se da como respaldo propiedades y en algunos casos una garantía bancaria. La lógica indica que Pepin tiene el dinero suficiente, fue prófugo de lujo en Punta del Este y, además, tiene el respaldo de su amigo Mauricio.

La decisión de la jueza fue apelada por el fiscal Guillermo Marijuan y por el abogado de Oil Combustibles (Ubeira), denunciante en ese expediente. Es que el empresario Cristóbal López sostuvo que Macri lo convocó a su domicilio particular y le exigió, entre otras cosas, que el canal C5N y Radio 10, ambos de Indalo-Oil, se pusieran al servicio del líder del PRO y favorecieran las causas contra Cristina Fernández de Kirchner. Como López no aceptó, se inició la ofensiva judicial contra los dueños de Indalo-Oil, López y Fabián De Sousa. Ambos estuvieron presos casis dos años y la operatoria estuvo a cargo de la llamada Mesa Judicial, que encabezaba Rodríguez Simón.

Tras juntar evidencia, la jueza a cargo de la instrucción, Servini, llamó a indagatoria a Pepín y este huyó a Uruguay el 8 de diciembre de 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández. Cuando Milei ganó las elecciones, se empezó a armar la trama del regreso. Dan por descontado que, tarde o temprano, el aparato de Comodoro Py les tenderá una alfombra roja hacia la impunidad. No obstante, la discrepancia en la Cámara Federal hace pensar que, de vez en cuando, aparecen algunos obstáculos en el camino.