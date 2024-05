Patricia Bullrich planteó la primera escalada de su contraofensiva contra el presidente del PRO, Mauricio Macri, luego que vaciara la conducción del PRO bonaerense para dejar a las autoridades actuales sin más opción que llamar a elecciones internas. Por ahora, la conducción bonaerense se resiste a hacer lo que reclama el sector que conduce Cristian Ritondo. Y, por orden de Bullrich, se romperá el bloque de diputados del PRO en el Congreso bonaerense. Cinco diputados provinciales abandonarían el espacio. El anuncio, decían en el bullrichismo, es inminente. No habrá, por el momento, réplicas en el Congreso nacional ni en la Legislatura porteña.

Como informó este diario, Macri reunió a gobernadores e intendentes afines para comenzar a ordenar el PRO y para restarle influencia a Patricia Bullrich y a su plan de ir hacia una fusión con La Libertad Avanza. En ese encuentro, pusieron la mira sobre una foto que se sacó Bullrich con el armador de Karina Milei en provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, y con el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. Fue interpretada como un primer paso en el plan de Bullrich. Y Macri decidió cortarlo de raíz.



Fue así como la semana pasada renunciaron 24 de los 33 miembros de la conducción, para obligar a la actual presidenta, Daniela Reich, a dar un paso al costado y que pueda asumir una nueva dirigencia, encabezada por Cristian Ritondo. El jefe del bloque de Diputados se puso al frente de la iniciativa. El domingo dijo: “Hay que correrlo a Mauricio Macri de esta discusión, porque él está en la conducción nacional. Es una decisión de los dirigentes del PRO de la Provincia de Buenos Aires: 12 de los 14 intendentes apoyan esta decisión de convocar a elecciones internas”.



“Aquellos que creen que debemos fusionarnos con La Libertad Avanza, que se vayan a La Libertad Avanza. Si Patricia cree que el PRO ya fue, que vaya y se afilie a La Libertad Avanza, no hay ningún problema. Ella ya no es la presidenta del PRO. Es una decisión personal como la que tomó cuando decidió ir al Gobierno”, la toreó Ritondo.



"Daniela Reich no puede seguir conduciendo al PRO, porque quieren utilizar al partido para ser la cabecera de La Libertad Avanza. No se entiende su comportamiento, en las últimas elecciones jugó abiertamente con Horacio Rodríguez Larreta, ahora está con Patricia, pareciera que lo que buscan es un rédito personal", la cruzó a la actual presidenta del PRO bonaerense que, por el momento, se niega a convocar a elecciones, pese a que le quedó menos de un tercio de la cúpula del PRO lo que -según los macristas- la deja sin opciones. De su lado, dicen que tiene mandato hasta 2026.



Ritondo llegó a un acuerdo con Diego Santilli y también con Javier Iguacel, ex aliado de Bullrich, por lo que tiene alienado buena parte del partido bonaerense. "El 80 por ciento de los dirigentes del PRO en la Provincia, los diputados nacionales, legisladores provinciales, intendentes y concejales, consideramos que hubo un cambio tras las elecciones", remarcó Ritondo.

Pero no será la única respuesta a la avanzada de Macri. Según confirmaron cerca de Bullrich a este diario, van a romper el bloque de Diputados del PRO en el Congreso bonaerense. Todo será informado en estos días en una conferencia de prensa por Valenzuela, Reich, Pablo Walter, Florencia Retamoso y Juan Pablo Allan. Aspiran a llevarse cinco bancas de las 17 que tiene el PRO en el Congreso bonaerense.

En el bullrichismo destacaron que "por ahora" no tienen pensado hacer lo mismo en el Congreso nacional, donde la bancada la conduce Ritondo, aunque la posibilidad está latente. Lo mismo ocurre en la Legislatura porteña, donde aportan a un número de una mayoría que ya no es tan holgada como en otras épocas. "Llegamos a romper en la Ciudad y no les sale una ley más", decían los bullrichistas, envalentonados, aunque quizás sea la forma de intentar no perder más terreno ante la avanzada de Macri.