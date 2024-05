La presidenta de la Fundación Papa Francisco, Liliana Sanucci, pidió un cambio de 180 grados en las políticas sociales del Gobierno de Javier Milei y ofreció la red de la organización, con sedes en todo el país, para distribuir las 5 mil toneladas de alimentos que están almacenadas en galpones venciéndose, mientras una parte importante de la población pasa hambre y crecen los reclamos de los comedores populares.



Consultada por la 750, afirmó que “es inmenso el dolor que produce esto" y resaltó que "el daño ya está hecho". "Ya no hay vuelta atrás con el daño. Y no hay palabras para describir tanta amoralidad. Mucho dolor”, aseguró Sanucci.

“Lo que vivimos como equipo, porque la fundación es un equipo muy grande en todo el país, es una postal de tristeza absoluta. Ese tren bala hay que frenarlo de alguna manera. Hay que empezar a dar asistencia sí o sí. Cada vez hay más gente comiendo de la basura. No es el país que queremos”, resaltó.



Para Sanucci, lo más preocupante de toda la situación es que ellos mismos ya habían denunciado el pasado 14 de diciembre ante el ministerio de Capital Humano la falta de envío de alimentos y advertido que había kilos y kilos de comida en galpones que no estaban llegando a los comedores sociales.

“Pedimos que entreguen los alimentos. Les hicieron pasar unas fiestas de porquería a miles de familias. ¿Con qué necesidad?”, dijo a la par que tildó como “excusas infantiles” la justificación del vocero presidencial, Manuel Adorni, que aseguró que esos alimentos están por las dudas de que haya una catástrofe en el país.

“Nuestra propuesta, ante tanta incapacidad, porque siempre hay que poner personas idóneas, es que si están buscando una institución seria, nos ponemos a disposición. Están llegando a mi teléfono mensajes de empresas de logística que están dispuestos a entregar rápido todos esos alimentos”, afirmó.

Luego, finalizó: “Ya es una catástrofe la entrega de alimentos. Pido que no se mienta más. No están entregando alimentos. Está ahí clavado desde noviembre. Pido que se dé un giro 180 grados en función de fines alimentarios. Tienen que entregar los alimentos. Si no saben cómo, si no les da los tiempos, estamos dispuestos a ayudar”.